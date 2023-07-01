Мнение: Швеция и НАТО: колхоз – дело добровольное

В Швеции на днях опять сожгли коран. Правда, в этот раз чуть менее празднично: сжигателем оказался не прежний чувак, который, как быстро выяснилось, был каким-то шведским идейным борцом с “исламскими иммигрантами” и давно поставил сжигание коранов на поток, а новенький, который сам иммигрант из Ирака. Но суть та же – КОЩУНСТВО!!

Оба случая также объединяет то, что они оба были “легальны” – то есть оба аутодафе в отношении книги пророка Мухаммеда проходили с благословения шведской полиции и вообще были оформлены по всем правилам бюрократического искусства: входящие и исходящие, лиловые “слушали-постановили”, подача заявления со стороны инсургентов с прошением разрешить и ответное милостивое “разрешаем” со стороны властей; комар носа не подточит!

А внешне, естественно, всё выглядело, как будто имела место не безумная акция какого-то бунтаря-одиночки, а практически государственное мероприятие. На что, очевидно, и был весь расчет. В ответ, как и в прошлом году, чрезвычайно возбудились исламисты, и прежде всего Турция, а Эрдоган пригрозил все же заблокировать вступление Швеции в НАТО.

Словом, мы получили еще одно яркое подтверждение моей теории, высказанной в этом ЖЖ еще год назад, в момент первого сжигания, когда оно было еще в новинку и не стало рутиной: я тогда предположил, что всё делалось с прямого благословения или даже по инициативе шведских властей, а цель всего перфоманса – именно такая реакция Турции. Проще говоря, Швеция специально нарывалась на то, чтобы Турция заблокировала ее вступление в НАТО. Почему? Ну, просто потому, что Швеция в НАТО не хочет. Зачем ей? Шведам и в нейтральном статусе комфортно, тем более, что они в нем пребывают последние пару столетий и не кашляют.

Смешная ситуация. Казалось бы – зачем Швеции такие сложности, не хочешь вступать в НАТО – так не вступай, “колхоз – дело добровольное!” Но, видимо, не все так просто, как хотелось бы; дон Корлеоне научил нас, что можно делать предложения так, что от них никто не сможет отказаться. Видимо, Швеция получила именно такое предложение, в неаполитанском стиле, и прямо отказаться не может.

Но – нашла способ раз за разом делать так, чтобы отказывали ей, а сама Швеция была б как бы ни при чем. Ситуация потешна еще и тем, что тут есть и третья страдающая фигура, которой играют, как мячиком – это Эрдоган. Турецкий “султан” вовсе не такой уж фанат ислама, это уж точно не аятолла Хомейни; Эрдогану было бы проще пустить ненужную ему Швецию на все четыре стороны и не задираться зря с США и ЕС – все возможные ништяки в счет “гибкости” в вопросе с НАТО и Швецией он уже вытянул, а дальше выкобениваться может быть себе дороже.

Но – Эрдоган в этом щекотливом вопросе тоже себе не вполне хозяин, ведь его главная опора в стране – как раз косные крестьянские массы, кому вопросы ислама и “святости” важнее всего на свете, и он не может просто плюнуть на их “чувства верующих”! То есть султан, как тот король из песни Пугачевой, точно так же не может “жениться по любви”, он ДОЛЖЕН реагировать на турецкую хохму именно так, как и хочет от него Швеция! И он будет опять блокировать вступление, а потом выдерживать крайне неприятные разговоры и угрозы со стороны взбешенных американцев.

Хорошо англичане всех поставили раком! Умеют.