«Скандинавская линия волос»: спорная техника окрашивания, которая имитирует выгоревшие на солнце локоны

В последнее время в соцсетях стало популярно окрашивание под названием “скандинавская линия волос”. Оно имитирует выгоревшие на солнце локоны. Однако это довольно спорная техника. Она подходит далеко не всем женщинам и при неумелом использовании может навредить коже. В статье мы подробно расскажем о технике окрашивания “скандинавская линия волос”.

Что это за окрашивание

Вдоль линии роста шевелюры располагаются пушковые и мягкие волоски. Они называются “детскими волосами”. Эта часть прядей отличается короткой длиной и часто бывает непослушной.

При технике окрашивания “скандинавская линия волос” краситель наносится на линию роста прядей, включая “детские” волоски. Это создает красивый ореол вокруг лица. Он похож на пряди, которые выгорели на солнце естественным путем. Результат окрашивания напоминает образы красивых блондинок из стран Скандинавии.

Этот стиль делает образ более мягким, женственным и нежным. Он придает лицу свежий вид и подчеркивает лучшие черты. При этом пряди около линии роста окрашиваются на 1-2 тона светлее, чем натуральный цвет.

Как достигается эффект

Как уже упоминалось, эта техника предполагает осветление линии роста шевелюры и создание бликов на “детских” волосках. Она дает максимально естественный результат. Вы будете выглядеть как природная блондинка.

При этой технике парикмахер наносит осветляющую краску кистью непосредственно на линию роста волос. Время ее воздействия составляет около 5 минут.

При этой технике парикмахеры используют защитные пленки для лица. Однако нередки случаи, когда краситель попадает не только на пряди и “детские” волоски, но также на кожу лба и висков, что крайне нежелательно.

Эта техника более сложна, чем обычное мелирование или балаяж. Она требует от парикмахера высокой точности движений. Он должен по возможности избегать попадания краски на кожу лица.

Окрашивание “скандинавская линия волос” обычно держится около 12 недель. Чтобы оно сохранялось как можно дольше, необходимо использовать шампунь с фиолетовыми пигментами.

Кому подходит

Окрашивание “скандинавская линия волос” используется осторожно, так как эту модную тенденцию не всегда возможно применить на практике. Оно идеально подходит блондинкам. Его также могут использовать шатенки и рыжеволосые дамы, если около линии роста у них есть достаточное количество светлых прядей. Этот стиль добавляет яркости лицу.

При этой технике парикмахеры используют тонкие осветлители, чтобы получить ненавязчивый и естественный результат. Поэтому ожидать кардинального изменения цвета волос не стоит.

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Эта техника абсолютно не подходит брюнеткам. Для осветления темных волос придется использовать агрессивные красители, которые могут вызвать негативную кожную реакцию. Поэтому темноволосым женщинам лучше отказаться от этой идеи окрашивания.

В чем опасность этой техники

При этой технике окрашивания краситель наносится в непосредственной близости от кожи лба и висков. Необходима большая аккуратность, чтобы красящий продукт не попал на эпидермис. С этой задачей может справиться только опытный и умелый парикмахер.

Важно помнить, что осветляющая краска часто содержит агрессивные ингредиенты. В ее состав могут входить такие вещества, как перекись водорода, этиловый спирт и персульфат аммония. Все они довольно токсичны и вредны для кожи.

При самостоятельном окрашивании в этом стиле женщины нередко пренебрегают защитными пленками для лица. Кроме этого, им редко удается делать точные движения кистью. Иногда люди просто наносят краску на линию роста волос, захватывая лоб, а потом удаляют ее с кожи спиртом. Все это приводит к негативным последствиям для эпидермиса.

При контакте с кожей агрессивные ингредиенты осветлителя для волос вызывают местное раздражение. Это сопровождается зудом и покраснением, которые могут долго не проходить. Кроме этого, отбеливающие компоненты могут обжигать кожу. Также при неумелом использовании они повреждают нежные волоски на линии роста.

Заключение

Этот стиль окрашивания стал особенно популярным этим летом. Он красиво подчеркивает загорелую кожу. Однако до сих пор “скандинавская линия волос” вызывает немало споров. Большинство людей считает привлекательным результат окрашивания, но вот безопасность этой техники вызывает сомнения.

Если вы решили сделать “скандинавскую линию волос”, то доверяйте процедуру только опытному профессионалу. Он сможет провести ее аккуратно и осторожно. Ни в коем случае не занимайтесь таким окрашиванием самостоятельно. Иначе вы можете не только навредить коже, но и испортить волоски на линии роста, которые отличатся особой хрупкостью.