 

Женщина утверждает, что ее оплодотворила «сверхъестественная сила»

01.07.2023, 3:21, Разное
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19-летняя беременная женщина из Колумбии утверждает, что никогда не была близка с мужчиной, и настаивает на том, что ее оплодотворила «сверхъестественная сила».

Фото из открытых источников

Недавно молодая женщина рассказала TV Malambo (местному СМИ в Колумбии), что она была оплодотворена «сверхъестественной силой». Неназванная женщина сказала, что после того, как ей приснились странные сны и она почувствовала сверхъестественное присутствие в своей комнате, у нее резко прекратились месячные, и ее мать отвела ее к гинекологу на обследование. Именно тогда 19-летняя «девственница», которая утверждает, что никогда не спала с мужчиной, узнала, что беременна.

«У меня не было ни с одним мужчиной, внезапно у меня прекратились менструации, и моя мать отвела меня в медицинский центр на обследование, и там я узнала, что забеременела», – заявила женщина.

19-летняя девушка признала, что в ее версию событий трудно поверить, и она признает, что также не до конца понимает, как она забеременела.

Интересно, что история молодой женщины вызвала жаркие дебаты в Интернете, причем некоторые люди утверждали, что девушка просто выдумала эту историю, потому что не хочет, чтобы ее родители знали, что у нее была связь с мужчиной, а другие принимали ее сторону и говорили, что слышали похожие истории.

«Она говорит правду, я слышал о других подобных случаях», – прокомментировал один человек. «Последнее, что должны были сделать ее отец или мать, это выгнать ее из семейного очага».

В Колумбии девочки в возрасте от 14 до 19 лет беременеют чаще, чем в большинстве других стран мира. Эта 19-летняя девушка не первая, кто утверждает, что была оплодотворена «сверхъестественной силой». Еще в 2021 году мы писали об индонезийской женщине, которая утверждала, что забеременела от порыва ветра.


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