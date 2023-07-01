 

“Легких родов”: Блогер прокомментировал новость о беременности Собчак

01.07.2023, 3:20, Новости дня
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По Сети разлетелась новость о возможной беременности знаменитой журналистки. Всему виной ее новые видео с отдыха на Бали, на которых она запечатлена с явно выпирающим животиком. В комментариях под опубликованными кадрами пользователи уже поздравляют Ксению Собчак со скорым пополнением.

Сама блондинка пока никак не комментирует гуляющую по Сети информацию о ее интересном положении. Зато высказаться на этот счет решил светский сплетник Антон Суворкин, который, к слову, вместе с мамой в прошлом году делал расклад таро на теледиву и увидел беременность. “Мама говорила, что вроде ей нужен ребенок, но она не рекомендовала, опираясь на карты”, – напомнил блогер.

Сам сплетник пока не знает наверняка, беременна ли Ксения Собчак, и ждет информации от своих источников. Он предположил, что, возможно, это просто неудачные кадры с журналисткой: мол, на самом деле она просто съела лишнего и потолстела.

“Ну, а если беременна… Ксюш, мои поздравления. Легких родов!” – обратился к звезде Антон Суворкин.

В комментариях под новым выпуском блогера про журналистку уже появились ироничные высказывания. Кто-то написал, что новости об интересном положении блондинки появляются стабильно раз в год. Стоит отметить, что в прошлом году журналистка Алена Жигалова обвиняла Ксению Собчак в том, что она “придумывала” беременность, чтобы продвигать себя.


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