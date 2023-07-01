 

Мнение: Нежные губы нашли своего Христа

01.07.2023, 2:36, Разное
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Пишут, что сегодня в ночь отечественные державные клоуны совершили еще одну глупость – объявили иноагентом Бориса Гребенщикова. Лишний раз показав, что после попытки путча находятся в полной растерянности и просто не знают, за что хвататься, поэтому поступают просто “по генеральной линии”. А генеральная линия ясна – мочить “интеллигентов”, что бы это ни значило. И поэтому решили, что удар по БГ – в любом случае беспроигрышная ставка, поскольку БГ всегда был у интеллигентов символом. “Он бог, от него сияние исходит”.

На самом деле никаких интеллигентов в России давно нет, Гребень был их символом и их всех пережил; идиоты бьют в пустоту. Державных сук сожрут не исчезнувшие интели, а отмороженные гопники с совсем другой, противоположной стороны. Но что ж делать МинЮсту – Пригожина иноагентом объявить?! Они б объявили, но что-то их останавливает: скорее всего смутное понимание, что с бандитами словами не борются. Бандиты на слова плюют.

Но и Гребня им не достать. Он инженер, на сотне рублей, и ему сложно бояться той, что стоит за левым плечом.

Источник: Размышления вольного социолога


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