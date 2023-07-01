Астрофизики: Вселенная медленно испаряется на наших глазах!

Открытие новой формы излучения, которая может привести к медленному испарению Вселенной, стало значимым событием в научном мире.

Фото из открытых источников

Астрофизики Майкл Вондрак, Уолтер ван Суйлеком и Хейно Фальке из Университета Радбуда в Нидерландах обнаружили, что драматический обрыв горизонта событий черной дыры не является необходимым условием для процесса испарения.

Согласно теории Стивена Хокинга, черные дыры теряют массу из-за испарения, при котором от них исходит странное излучение. Это происходит из-за разрушения окружающих квантовых полей горизонтом событий. Однако исследователи из Радбудского университета пришли к выводу, что достаточно крутой наклон в искривлении пространства-времени может привести к тому же самому эффекту.

Это открытие имеет глубокие последствия и заставляет нас пересмотреть представление о механизмах испарения черных дыр. Результаты исследования показывают, что излучение Хокинга или его аналоги могут существовать не только в черных дырах, но и повсюду во Вселенной. Это означает, что наши наблюдения могут быть свидетельством медленного испарения Вселенной прямо перед нашими глазами.

"Мы демонстрируем, что помимо хорошо известного излучения Хокинга существует новая форма излучения", – говорит Майкл Вондрак.

Это открывает новые горизонты для понимания процессов, происходящих во Вселенной, и вызывает множество вопросов, на которые ученые будут искать ответы.

Излучение Хокинга долгое время оставалось теоретическим предположением, которое не было подтверждено наблюдениями. Однако новые исследования подтверждают, что оно имеет реальное основание. Теперь ученые собираются продолжить свои исследования и эксперименты, чтобы узнать больше о природе этого излучения и его влиянии на Вселенную.