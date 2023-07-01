 

В саду имени Баумана пройдет литературно-экологический фестиваль “Летние дни”

01.07.2023, 2:00, Новости дня
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1 и 2 июля в саду имени Н. Э. Баумана в шестой раз пройдет традиционный литературно-экологический фестиваль “Летние дни”, посвященный творчеству писателя Константина Паустовского. Для зрителей подготовили свыше 30 программ: различные мастер-классы, выставки по флористике, лекции. Мероприятие проанонсировала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Посетителей фестиваля ждет несколько тематических пространств. В зоне “Библиотека под деревом” можно будет познакомиться с новыми литературными произведениями от отечественных и зарубежных писателей. А в овальной беседке для детей проведут мастер-классы, на которых научат создавать экокомпозиции и расскажут о важности бережного отношения к природе. Также для юных посетителей фестиваля проведут театрализованные занятия – покажут спектакль “Теплый хлеб” (по рассказу Константина Паустовского).

Мастер-классы могут посетить и взрослые. Например, они смогут создать открытки из сухоцветов или собрать гербарий. Около места, где пройдут мастер-классы, будет лекторий, где расскажут о жизни и творчестве Паустовского, а также покажут уникальные материалы из собрания музея.

Программа фестиваля “Летние дни” 1 июля (суббота)

ВремяВ программе12:00 и 15:00Интерактивное занятие “Сказка будет жить всегда!”13:00 и 16:00Детская литературно-экологическая программа “Лесные уроки”
14:00 и 17:00Мастер-класс “Заботливый цветок”14:30 и 16:30Мастер-класс “Растрепанный воробей”
19:00Лекция “Москва Паустовского”

Программа фестиваля “Летние дни” 2 июля (воскресенье)

ВремяВ программе12:00 и 15:00
Интерактивное занятие “Сказка будет жить всегда!”
13:00 и 16:00Детская литературно-экологическая программа “Лесные уроки”
14:00 и 17:00Мастер-класс “Заботливый цветок”
14:30 и 16:30Эко-квест “В поисках волшебного дерева” 19:00Лекция “Паустовский и музыка”

Кстати, 15 и 16 июля в саду имени Баумана пройдет фестиваль моды “Зеленый подиум”, на котором более 70 российских дизайнеров представят авторские коллекции одежды и аксессуаров. Подробнее об этом мероприятии “Дни.ру” писали ранее.


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