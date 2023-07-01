В 36% новостройках Москвы потолки выше 3 м
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В столичных новостройках
почти в 36% квартир и апартаментов высота потолков составляет три метра и
более. В других крупных российских городах таких лотов значительно меньше.
Например, в Петербурге на жилье с потолками от 3 м приходится не более 19% от
всего предложения.
Высокие потолки
встречаются в столичных проектах любого класса, хотя преобладают в ЖК класса “бизнес”
и выше. Предложение отсутствует лишь в двух округах Москвы – ТАО и ЗелАО.
Самая дешевая квартира с
высоким потолком обойдется в 5,25 млн рублей. За такую цену предлагается студия
в 20,5 “квадратов” в ЖК “Первый Московский” от застройщика
“Абсолют” в Новой Москве.
Около 1 тыс. лотов в
первичной продаже имеют высоту от четырех метров. Для сравнения, во всех
остальных крупных городах в первичной реализации находится порядка 550 лотов с
потолками от четырех метров.
Самое доступное столичное
предложение стоимостью в 6,3 млн рублей представлено в квартале “Середневский лес” от ГК “ПИК”. Площадь квартиры – 33,5 кв. м.
Если рассматривать рынок
регионов, то самую дешевую квартиру с потолком от трех метров можно приобрести
в Омске. Цены здесь начинаются от 2,33 млн рублей. В Петербурге и Екатеринбурге
квартира обойдется в 4-5 млн рублей, в Нижнем Новгороде – в 10,6 млн рублей.
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