В 36% новостройках Москвы потолки выше 3 м

В столичных новостройках

почти в 36% квартир и апартаментов высота потолков составляет три метра и

более. В других крупных российских городах таких лотов значительно меньше.

Например, в Петербурге на жилье с потолками от 3 м приходится не более 19% от

всего предложения.

Высокие потолки

встречаются в столичных проектах любого класса, хотя преобладают в ЖК класса “бизнес”

и выше. Предложение отсутствует лишь в двух округах Москвы – ТАО и ЗелАО.

Самая дешевая квартира с

высоким потолком обойдется в 5,25 млн рублей. За такую цену предлагается студия

в 20,5 “квадратов” в ЖК “Первый Московский” от застройщика

“Абсолют” в Новой Москве.

Около 1 тыс. лотов в

первичной продаже имеют высоту от четырех метров. Для сравнения, во всех

остальных крупных городах в первичной реализации находится порядка 550 лотов с

потолками от четырех метров.

Самое доступное столичное

предложение стоимостью в 6,3 млн рублей представлено в квартале “Середневский лес” от ГК “ПИК”. Площадь квартиры – 33,5 кв. м.

Если рассматривать рынок

регионов, то самую дешевую квартиру с потолком от трех метров можно приобрести

в Омске. Цены здесь начинаются от 2,33 млн рублей. В Петербурге и Екатеринбурге

квартира обойдется в 4-5 млн рублей, в Нижнем Новгороде – в 10,6 млн рублей.