Мнение: Что Путин забыл в Дербенте

«Наш человек в Лондоне», бывший ведущий с «Эха Москвы» Владимир Пастухов открыл мне глаза на причину сюрреалистического вояжа Путина в старинный город Дербент. Жаль, что сам не догадался. Ну в самом деле – какой Дербент?! Я посмотрел официальное обоснование «визита» – оно из разряда «хоть стой, хоть падай». Нам на голубом глазу сообщили, что Путин таким образом… хотел помочь развитию туризма в Дагестане!

Нет, мы догадываемся, что Путин уже давно малость не в себе (одни 20-метровые столы чего стоят!) – но чтоб до такой степени… В стране только что едва не случился военный переворот, в ходе которого судьба не только режима, но и самого Путина висела буквально на волоске. Причем – нельзя даже сказать, что мятеж был «подавлен», нет, он был скорее «приостановлен», и все его основные «акторы» сейчас в добром здравии и на свободе. Ситуация крайне неопределенная, какие-то непонятные дела против Суровикина и, возможно, других высокопоставленных военных. Даже непонятно, на кого, собственно, Путин может опираться, где у него верные войска и есть ли они вообще.

Также Путин не мог не заметить потрясающую пассивность народа, который за все время «путча» просто пассивно сидел и ждал, «чем дело кончится», и даже не пытался как-то протестовать и хоть как-то организовывать сопротивление; а ведь Путин не может не помнить, что когда аналогичная попытка путча произошла в августе 1991 года – народ повел себя совсем иначе: не побоялся выйти против танков, начал строить баррикады (У БД в Москве в итоге выстроили «баррикаду» размером с трехэтажный дом, я сам принимал участие).

В общем, ситуация для Путина кислая во всех смыслах. И вдруг – нате вам: туризм! И ведь даже не сказать, что он таким образом становится как бы «ближе к народу», если иметь в виду так называемые «великорусские области» (в которых, собственно, в прошлую субботу и происходило все самое интересное). Демонстрация того, как восторженно встречают Путина жители Дагестана – не совсем то, что способно растрогать и расположить к Путину глубинный народ этих областей.

Но тогда – зачем?! Какой еще, нафиг, Дербент?

Ларчик открывается просто. Конечно, никакой Дербент Путину нафиг не нужен. Он летел на самом деле чуть севернее – в ЧЕЧНЮ. К кунаку Кадырову.

И вот если так – все становится на свои места. Конечно, в тяжелую годину военного путча Путину прямой путь в Чечню – единственную в России республику, у которой есть свои полноценные вооруженные силы. Ему нужно договариваться, чтобы иметь за собой как можно больше действительно верных штыков.

А почему ж он тогда прямо не полетел в Грозный? Тоже более чем понятно. Во-первых – это унизительно. Падишах не летает к своим вассалам-кунакам – он вызывает их для доклада к себе в кремлевские покои; а иначе – какой он падишах?

Падишах у нас малость пооблез, и ему не до тонкостей протокола; не до жиру – быть бы живу! Хотя причин, почему сам Кадыров не поехал к своему «старшему брату» (как он его сам неоднократно называл), может быть на самом деле две. Первая – конечно, та, что первой и приходит в голову: если можно унизить уруса – как же его не унизить? Но есть, возможно, и вторая, и даже посущественнее: ситуация сейчас в Москве за внешним фасадом неспокойная, «охота на ведьм» в разгаре – а ведь «полк Ахмат» не сказать чтоб из кожи вон лез, дабы соблюсти интересы кунака Владимира и дать укорот его ворогам. Не спеша поехал туда, поехал сюда… Но никуда типа «не успел». И кто поручится, что и самому Кадырову в Кремле не стали бы предъявлять за его «промедления»? Поэтому, возможно, Дону Кадырову со всех точек зрения был прямой резон оставаться «у себя», под прикрытием своих 70 тысяч вооруженных до зубов «кунаков». А то мало ли что…

А Путин, видимо, приехал сам. Самолетом до Дербента – а оттуда уже на перекладных (или, скорее всего, военным вертолетом) к дорогому другу Рамзан Ахматычу инкогнито. Чтобы перетереть уже чисто-конкретно по душам, поскольку вопросы – более чем болезненные. А публику в это время в самом Дербенте в режиме нон-стоп развлекает известно кто, с невероятным бесстрашием и удалью спускаясь в самую гущу народных масс и бестрепетно вдыхая все, какие только можно, бактерии, спирохеты, микробы и вирусы, содержащиеся в выдохах, слюнях, соплях и прочих выделениях благодарного народа (словом, вдыхая всё то, чего настоящий Путин боится буквально как огня).

Зачем вообще нужен был Дербент? Видимо, для того, чтобы «залегендировать» сам по себе рейс «президентского борта» на Кавказ. Для «уважаемых партнеров». «Ты зачем, друг Влад, на Кавказ летал? – Да так, друг Джо. Туризм развивал. Очень люблю туризм!»

Ну-ну. Как говорится, ищи дураков в зеркале. Но интересно – сумел ли Пути-Пут о чем-то серьезно договориться с своим партнером по Российской Федерации (которая, как известно, включает в себя только два субьекта Федерации – собственно Россию и Чечню)? Я бы поставил на то, что ни хрена. Реально Рамзану нет никакого резона сейчас влезать всеми своими силами во всероссийские разборки: Путин уже явно «хромая утка», а сил-то у Кадырова не так много, чтобы серьезно их «тратить».

Унижение, думаю, не поможет. Ничто уже не поможет бедному Пути-Путу.