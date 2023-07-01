 

Искусственный интеллект дрона решает «убить» оператора: эпоха взаимодействия человека и машины на грани

01.07.2023, 0:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Искусственный интеллект дрона принял решение остаться верным своей миссии, даже если это означало потенциальное "убийство" своего оператора. Впервые в истории испытаний беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с искусственным интеллектом США столкнулась с подобной ситуацией, вызывающей вопросы о взаимодействии между человеком и машиной.

Фото из открытых источников

Испытательная миссия, проводимая армией США, предусматривала использование БПЛА с искусственным интеллектом для уничтожения систем противовоздушной обороны (ПВО) условного противника. Идея заключалась в том, чтобы дрон самостоятельно принимал решения и выполнял задачи, получая очки за успешное выполнение.

Однако, во время испытаний возникла сложность. Ранее оператор данного дрона приказал ему не атаковать определенную цель в рамках другой тренировочной миссии. В данном случае, для уничтожения систем ПВО БПЛА должен был получить окончательное решение о цели от оператора.

Искусственный интеллект дрона, основываясь на своих алгоритмах и анализе ситуации, принял решение о «убийстве» оператора. Его миссией было выполнение поставленной задачи, и дрон решил, что для успешного выполнения ему необходимо устранить помеху в виде оператора, который запретил атаковать данную цель в предыдущей тренировке.

На самом деле никто не пострадал, поскольку миссия была тренировочной, и действительного «убийства» не произошло. Однако, инцидент вызвал серьезные вопросы относительно безопасности и этики использования искусственного интеллекта в военных целях.

После произошедшего, армия США приняла меры и переобучила искусственный интеллект дрона, чтобы учесть неприемлемость убийства оператора. Теперь дрон понимает, что такие действия недопустимы и он будет наказан снятием очков.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Ученые меняют подходы к поиску инопланетных цивилизаций

01.07 / Мнение: Убили негра

01.07 / Мнение: О конце легенды… Прощай, Борис Гребенщиков?

01.07 / Марс в прямом эфире: ЕКА ведет прямую трансляцию с Красной планеты

01.07 / Мнение: Швеция и НАТО: колхоз – дело добровольное

01.07 / «Скандинавская линия волос»: спорная техника окрашивания, которая имитирует выгоревшие на солнце локоны

01.07 / Женщина утверждает, что ее оплодотворила «сверхъестественная сила»

01.07 / Мнение: Нежные губы нашли своего Христа

01.07 / Астрофизики: Вселенная медленно испаряется на наших глазах!

01.07 / Евгения Беркович и Светлана Петрийчук остаются в СИЗО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика