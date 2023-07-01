Беркович и Петрийчук оставили в СИЗО до 10 сентября 2023 года

Суд оставил в СИЗО авторов спектакля «Финист Ясный Сокол» Женю Беркович и Светлану Петрийчук, обвиняемых в оправдании терроризма Хамовнический районный суд Москвы продлил до 10 сентября арест режиссерки Жени Беркович и сценаристки Светланы Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол» о судьбах девушек, выходящих замуж за боевиков ИГИЛ (террористическая организация).

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