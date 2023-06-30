Раскрытие ФСБ: Тысячи iPhone подверглись шпионажу американских спецслужб

Сотрудники Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) России обнародовали сенсационную информацию о разведывательной акции американских спецслужб, задействовавших продукцию компании Apple. Об этом сообщает 3dnews.ru.

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Утверждается, что американская компания намеренно внедрила уязвимости в свои устройства, позволяющие установить шпионское программное обеспечение на iPhone и осуществлять слежку за российскими дипломатами по всему миру.

По информации ведомства, заражению подверглось несколько тысяч iPhone, принадлежащих как отечественным, так и зарубежным абонентам. Среди зараженных номеров обнаружены sim-карты, зарегистрированные на дипломатических представительствах и посольствах различных стран, включая страны НАТО, постсоветское пространство, Израиль, Южную Африку и Китай. ФСБ не раскрыла подробности обнаруженных аномалий, вызванных вредоносным программным обеспечением, но заявила, что полученная информация свидетельствует о сотрудничестве Apple с американским разведывательным сообществом, особенно с Агентством национальной безопасности США (АНБ).

Ведомство считает, что политика конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности, а компания предоставляет широкий спектр возможностей для контроля со стороны американских спецслужб над лицами, представляющими интерес для Соединенных Штатов.

Уже не первый раз Apple оказывается в центре внимания в связи с проблемами конфиденциальности и доступом к зашифрованным данным на своих устройствах. В 2015 году американские спецслужбы обратились к компании с просьбой разблокировать iPhone преступника, устроившего трагическую стрельбу в Сан-Бернардино, штат Калифорния. Тогда Apple отказала в разблокировке, однако в 2017 году сама предложила помощь в разблокировке iPhone, принадлежащего преступнику, убившему 26 человек в техасском городе Сазерленд-Спрингс. Эти события вызвали общественное обсуждение вопроса о балансе между конфиденциальностью данных пользователей и потребностями правоохранительных органов в борьбе с преступностью.

В результате раскрытия ФСБ о сотрудничестве Apple с американскими спецслужбами, в марте текущего года сотрудникам администрации президента РФ было рекомендовано отказаться от использования iPhone и Android-смартфонов в служебных целях. Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, подчеркнул, что в служебных целях нельзя использовать ни Android, ни iOS, так как эти устройства не гарантируют необходимую безопасность информации.

Обнародованная информация вызвала серьезное волнение среди пользователей продукции Apple по всему миру. Многие задумываются о защите своей конфиденциальности и приватности, особенно учитывая рост числа кибератак и разведывательных действий в сети. Возникают вопросы о том, насколько безопасны устройства и сервисы, которыми мы пользуемся ежедневно.