 

В Рязанском районе после косметического ремонта открылась библиотека № 106

30.06.2023, 23:18, Новости дня
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30 июня в Рязанском районе Москвы открылась Центральная библиотека № 106 (Яснополянская улица, дом 3, корпус 2, строение 1) после косметического ремонта, который проходил в рамках программы “Московские библиоцентры” при поддержке столичного департамента культуры.

Открытие отремонтированной библиотеки было торжественным. Для читателей подготовили интерактивную программу, частью которой стали мастер-классы и экскурсии. Вечером здесь состоялась встреча с писательницей, историком и краеведом Ниной Кузьминой.

К слову, в библиотеке не только сделали косметический ремонт, но и появилась новая мебель, мультимедийная и оргтехника.

Эта читальня открылась во время Великой Отечественной войны, и тогда это место называлось Вешняковской поселковой библиотеки Ухтомского (с 3 июня 1959 года – Люберецкого) района Московской области. С 2022 года библиотека № 106 работает в составе объединения культурных центров Юго-Восточного административного округа.

Сегодня она является краеведческим центром Рязанского района. Здесь открыта постоянная выставка, которая посвящена местным достопримечательностям и истории читальни с момента ее открытия в 1943 году.

А скоро в библиотеке № 106 откроют кружки и секции для жителей Рязанского района. Их появление запланировано на начало нового творческого сезона 2023/2024.

Кстати, не так давно после капитального ремонта открылась библиотека № 119, которая располагается в Лефортове. Там обновили полы и потолки, покрасили стены, установили новые двери, привели в порядок фасад и входы, установили новые поручни, появились тактильные таблички и накладки на ступенях.

Говоря про Рязанский район, то стоит отметить, что недавно здесь появилась общедоступная парковка на 15 машино-мест. Об этом рассказывал начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров. По его словам, парковка появилась там, где были незаконные постройки – на улице Михайлова, рядом с владением 4б. У того, кто организовал на участке коммерческую деятельность, не было документов на его использование. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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