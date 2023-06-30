В Рязанском районе появилась еще одна общедоступная парковка

Несколько дней назад сообщалось о появлении в Рязанском районе общедоступной парковки на 15 машино-мест. Тогда шла речь о новом месте для автомобилей на улице Михайлова рядом с владением 4б, строении 1. Парковка была обустроена на участке, где была незаконно организована коммерческая деятельность. Там были возведены постройки и установлены ограждения, хотя разрешительных документов у владельца нет.

Теперь стало известно о появлении еще одной общедоступной парковке в Рязанском районе. В этот раз начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Иван Бобров рассказал о создании 35-машино-мест на улице Коновалова рядом с домом 9, корпусом 2.

По его словам, парковка организована на участке, площадь которого составляет 690 квадратных метров. Ведомству удалось пресечь самозахват территории, которую заасфальтировали, частично огородили забором и самовольно превратили в автостоянку.

“Доступ на территорию был ограничен. Также несанкционированно установлена будка охраны”, – рассказал Бобров.

Разрешения на установку ограждений и некапитального строения на данной территории не было. То есть никаких документов на владение участком не было. Поэтому нелегальную автостоянку было решено ликвидировать, металлический забор и пост охраны – демонтировать.

К слову, Иван Бобров не единожды рассказывал о пресечении попыток самозахвата городской земли. Например, в июне он говорил об участке

площадью более трех тысяч квадратных метров

в Пресненском районе столицы. Там пришлось демонтировать три незаконно установленных шлагбаума для создания общедоступной парковки для 150 автомобилей.

Ранее сообщалось, что доступ к набережной в Левобережном районе освобожден. Горожане не могли пройти к береговой линии из-за построенного на территории общего пользования забора. Разрешительной документации на установку ограждения не было, поэтому его демонтировали. Бобров подчеркивал: территория вдоль береговой линии водных объектов предназначена для общего пользования. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.