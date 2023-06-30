Мнение: О новых проблемах у старого лидера… Сам себя переиграл?

Судя по первым замерам общественного мнения, громкое событие прошлой недели не стало потрясением для россиян: его и заметили-то далеко не все, да и по уровню значимости оно оказалось совсем не первостепенным в массовом восприятии. Другое дело — на Западе. Тамошние «умные головы», буквально под лупой разглядывая хроники субботней передряги, углядели новую проблему российского президента Владимира Путина и смогли её внятно артикулировать.

Что будет иметь вполне определённые последствия.

Отправными точками стали собственно действия главы государства в период 24-25 июня и последующие дни, реакция на них в органах госуправления и силовых структурах, «посредничество» белорусского лидера Александра Лукашенко и некоторые телодвижения в политическом истеблишменте. Общим местом стали рассуждения о том, что сказавши «а» ранним утром прошлой субботы, Владимир #Путин не сказал ни «б», ни «ме», ни…

То есть, на взгляд западных аналитиков, предельно жёсткая изначальная оценка событий не сопровождалась далее сколько-нибудь решительными и столь же жёсткими действиями по купированию нежелательных процессов. А последующий довольно быстрый переход к «торгу» и вовсе показал слабость лидера, который себя позиционировал как сторонник твёрдой линии, особенно в отношении персон, публично проявивших высокую степень нелояльности.

Вот очень типичное мнение. «Недавний демарш «оркестра» и неспособность [Владимира] Путина показательно наказать тех, кого он сам же назвал “мятежниками”, наглядно высветили его склонность к капитуляции, а не к эскалации в случае возникновения сложных проблем. Но такое его поведение уже не должно вызывать удивления. У Владимира Путина есть опыт отступления при столкновении с решительными противниками.

Так, он направил Силы специальных операций в #Крым в 2014 году, но не решился на прямое военное вмешательство в восточной Украине, ограничившись направлением “отпускников”. Он согласился только на часть Донбасса вместо того, чтобы взять под контроль намного большую территорию. Верховный главнокомандующий также не отреагировал военным путём, когда Турция сбила российский самолёт в 2015 году или когда столкновения с американскими войсками в Сирии привели к большим потерям среди российской военной миссии. В прошлом году он посчитал что #Украина — это лёгкая мишень и, кроме того, ожидал полусерьёзной реакции Запада на начало СВО, подобной той, что была в 2014 году. В итоге он сейчас больше озабочен поисками выхода из кризиса, чем способами эскалации конфликта».

Ну и логичный вывод из этого: если усилить поддержку нынешнего контрнаступления Киева, это снова заставит #Кремль отступить. Как собственно, уже было со многими вербально заявленными «красными линиями», которые внезапно побледнели и стёрлись, едва Запад показал сплочённость и силу.

Да, так думают преимущественно консерваторы, но их голос сейчас весьма силён на Западе. И они задают тон, формируя в том числе медийную поддержку новым поставкам вооружений для ВСУ, включая дальнобойные ракеты и самолёты F-16. Упрощённо говоря, «сильный» лидер показал слабость даже на домашней арене, и значит, в отношениях с ним можно зайти ещё дальше

В общем, Владимир Путин в итоге сам себя переиграл, а вместе с ним проигрывает и #Россия?

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