 

Умные люди не всегда быстрее думают: новое исследование раскрывает тайны мозга

30.06.2023, 22:00, Разное
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В последнем исследовании, проведенном группой ученых из Германии и Испании, была обнаружена интересная закономерность: интеллект не всегда приносит преимущества в скорости мышления. Оказывается, при решении сложных задач люди с менее развитым интеллектом проявляют большую скорость мышления. Это открытие переворачивает наше представление о связи между интеллектом и процессом мышления.

Фото из открытых источников

Мозг взрослого человека – это удивительный орган, состоящий из миллиардов нейронов, которые взаимодействуют между собой в сложных сетях. Эти сети являются основой для функционирования нашего мозга, однако их сложность создает трудности для их изучения и понимания.

Современные ученые все чаще обращаются к компьютерному моделированию для исследования мозга. Они используют цифровые данные сканирования мозга, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ), а также математические модели, основанные на биологических процессах. Это позволяет создавать "общую" модель человеческого мозга и далее уточнять ее, используя индивидуальные данные для создания "персонализированных" моделей.

Одним из главных результатов этого исследования стало то, что большее количество нейронных связей в мозгу требует больше времени для обработки сложной информации. Иными словами, люди с более развитым интеллектом могут тратить больше времени на решение сложных задач, чтобы учесть и обработать большее количество связей в своем мозгу. В то же время, люди с менее развитым интеллектом проявляют большую скорость мышления, возможно, из-за меньшего количества нейронных связей, которые нужно учесть.


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