 

Ксения Бородина колко высказалась в адрес Ольги Орловой

30.06.2023, 21:57, Новости дня
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Звезды шоу “Дом-2” Ксения Бородина и Ольга Орлова примерно одинакового возраста – 40 и 45 лет. Обе роскошно выглядят и следят за своим здоровьем. На днях Ксения Бородина пошутила на эту тему в соцсетях.

В Сети появилось фото обнаженного живота Ольги Орловой. Таким образом она доказала поклонникам и ненавистникам, что быстро смогла восстановиться после беременности и родов. Такой стройностью может похвастаться не каждая, и это отметила Бородина. Правда, в саркастической форме.

“Посмотрите какая она худая! Очень худая. Ну реально, ведьма, так не бывает! Ты посмотри, какой у тебя прессак, Оль… Все, я ухожу…”, — написала Ксения Бородина.

Сама Ксения Бородина с трудом пытается удержать свой вес и постоянно худеет. Недавно она рассказывала, что собирается скинуть пару килограммов. Скорее всего, даже такая небольшая цифра на весах дается ведущей с трудом. Судя по всему, ведущая просто позавидовала стройности коллеги по шоу “Дом-2”.

Напомним, Ксения Бородина и Ольга Орлова много лет дружат. Они познакомились, когда весной 2017 года Орлова стала ведущей шоу “Дом-2”. С тех пор коллеги постоянно общаются.


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