Мнение: Проспект Капитализма

Как верно замечает блогер random_brain, было бы неплохо дать хотя бы одной улице название проспекта Капитализма. В России таких проспектов нет, и это наглядно показывает, что наша страна ещё не является капиталистической в идеологическом смысле. У нас рыночная экономика, так как это нормальное состояние любой современной экономики, однако дух капитализма на уровне государства или хотя бы на уровне крупных партий не поддерживается. Обозначенный Владимиром Путиным поворот к экономике предложения обещает многое изменить, но пока что мы находимся в самом начале длинной дороги.

Если бы государство действительно поддерживало капитализм как идеологию, у нас были бы герои капиталистического труда, была бы какая-нибудь организация для начинающих буржуев по типу пионерии, пропагандировался бы здоровый индивидуализм и дух свободного предпринимательства, по телевизору шли бы передачи про молодых ребят, которые начали с нуля и открыли автомастерскую в гараже. Возбуждать ненависть и вражду к социальной группе «бизнесмены» было бы не менее опасно, чем возбуждать ненависть и вражду к социальной группе «евреи», например.

Ничего подобного у нас нет, мы идеологически нейтральная страна, даже ближе к левацкому наивно-социальному государству. Китайский лозунг «обогащайтесь» с высоких трибун никто не произносит. Нашей «идеологией», если этот термин вообще применим к современной России, является фоновый консерватизм, жизнь в соответствии с традициями и здравым смыслом, но без перегибов и фанатизма.

Полагаю, это неправильно и несправедливо. Во-первых, предприниматели достойны признания, так как они являются одним из главных моторов, двигающим страну вперёд. Во-вторых, как показывает исторический опыт, если народ проникнется духом капитализма, наша экономика в течение 15-20 лет совершит «экономическое чудо», мощный рывок вперёд.

Если мы хотим исправить ситуацию, нам предстоит долгий путь. Достаточно указать, что на календаре уже 2023, а в школах предпринимательскому делу не учат вообще. Хотя и следовало бы объяснить школьникам, что мы живём в свободной стране, так что после получения аттестата они могут стать сами себе начальниками, открыть свой бизнес и выбрать себе занятие по душе. Но нет, ни одного часа на основы предпринимательства мы в учебный план не вставим, биографий известных сделавших-себя-самих тоже изучать не будем, местных предпринимателей прочесть лекцию не пригласим. Вместо этого будем начитывать химию и физику, как будто переворачиватель гамбургеров в Макдаке, слышавший что-то краем уха про законы Ньютона, нужнее обществу, чем предприниматель…

Впрочем, авгиевы школы — тема для отдельного разговора, длинного и тяжёлого. А вот назвать в честь предпринимателей несколько улиц можно немедленно, в течение пары недель. Проспект Капитализма уже предложили. Можно придумать ещё: улица Деловой хватки, площадь Обхода санкций, бульвар Русской торговли. Были же раньше повсюду Купеческие улицы, например? Пора традицию возрождать.