 

Илон Маск предложил отправить Ленина на Марс

30.06.2023, 20:45, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Внезапно появившийся заголовок новостей сегодня обрушился на информационное пространство, как комета, вызывая бурю обсуждений и споров: «Илон Маск предложил отправить Ленина на Марс».

Самые неожиданные заявления приходят, как известно, от самых необычных людей, но предложение Маска превысило все предыдущие ожидания. Во время своего последнего интервью известному журналисту BBC, вдруг, будто бы ответив на незаданный вопрос, Маск заявил: «Я думаю, мы должны отправить Ленина на Марс».

Пояснения этого плана оказались еще более фантастическими, чем само предложение. По словам Маска, тело Ленина, находящееся в Мавзолее на Красной площади в Москве, будет забрано и отправлено на Красную планету с помощью ракеты SpaceX. Там оно будет помещено в специально построенный Марсианский Мавзолей, который, как заявил Маск, «будет краснее, чем когда-либо».

«Это не только выразит уважение к Ленину как историческому лицу, но и станет символом нового этапа в развитии человечества — эры космической цивилизации», — говорит Маск. Предприниматель также заявил, что подобное действие может служить миротворческой миссией, объединяющей нации в общем стремлении к освоению космоса.

Спустя несколько часов после публикации интервью, пресс-служба SpaceX подтвердила серьезность заявлений Маска, сообщив, что уже приступила к проектированию Марсианского Мавзолея.

Верховная Рада России, однако, пока не дала официального ответа на это предложение, а твиттер общественности разделился на два лагеря: некоторые утверждают, что это ничего более, как PR-ход, в то время как другие возбуждено обсуждают идею и уже предлагают свои варианты дизайна для Марсианского Мавзолея.

Безусловно, это одна из самых необычных новостей, которые мы слышали за последнее время. И хотя нам предстоит увидеть, как этот план будет реализован, одно можно сказать точно: Маск умеет удивлять.

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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