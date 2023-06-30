Китайский нефтяной гигант бурит одну из самых глубоких скважин в мире

Китайский нефтяной гигант начал бурение одной из самых глубоких скважин в мире, открывая потенциальный доступ к огромным запасам нефти. Проект Project Deep Earth 1-Yuejin 3-3XC Well запущен Китайской национальной нефтяной корпорацией (Sinopec) в отдаленной пустыне Такла-Макан.

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По информации государственного информационного агентства Синьхуа, бурение началось 30 мая, и скважина рассчитана на глубину свыше 11 000 метров. Это станет самой глубокой скважиной в Китае и одной из самых глубоких в мире. На данный момент, Кольская сверхглубокая скважина в России с глубиной 12 262 метра остается самой глубокой в мире.

Ведущая нефтеперерабатывающая компания Sinopec также принимает участие в проекте и планирует пробурить скважину в рекордно короткие сроки. Согласно информации от Bloomberg News, бурение на максимальную глубину запланировано выполнить за 457 дней. Уже на текущем этапе, дно скважины достигло пород, образовавшихся в меловой период – между 66 и 145 миллионами лет назад.

Председатель КНР Си Цзиньпин, назвал проект одним из четырех стратегических рубежей для научного развития Китая. Этот проект глубокого бурения является частью стремления страны к научным достижениям и разработке новых источников полезных ископаемых, так как Китай стремится снизить свою зависимость от импорта.

Таримский бассейн в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где проходит бурение, содержит одни из крупнейших и глубоких нефтяных месторождений в Китае. Sinopec ранее разрабатывала другие сверхглубокие скважины в этом регионе, включая месторождение Шунбэй с 49 скважинами глубиной более 8000 метров.

Этот амбициозный проект также предоставит исследователям ценные геологические данные о Таримском бассейне. Данный бассейн собирает воду, стекающую с трех горных хребтов, и считается, что он образовался более 200 миллионов лет назад во время закрытия Палео-Азиатского океана. Разработка таких глубоких скважин позволит углубить наше понимание уникальной геологии региона и его потенциальных ресурсов.