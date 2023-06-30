 

В Покровском-Стрешневе девелопер построил свыше семи километров дорог

30.06.2023, 20:36, Новости дня
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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о построенных застройщикам дорогах в Покровском-Стрешневе. За счет инвестиционных средств в районе появилось семь километров проезжей части. Как отметил заммэра, эти дороги обеспечат потребности жителей новых жилых кварталов.

По словам Бочкарева, названия улиц, бульваров и набережной выбирали сами москвичи на портале “Активный гражданин”. В голосования поучаствовали до 200 человек. “Названия выбирались с учетом великого авиационного прошлого полуострова и новой легендарной истории”, – пояснил чиновник.

В Покровском-Стрешневе находится “домашний” стадион футбольного клуба “Спартак”. Здесь же скоро откроется духовно-культурный центр, который станет знаковым объектом района.

Жители выбрали следующие наименования:

  • Покровская набережная;
  • Чкаловский бульвар (центральный бульвар);
  • Небесный бульвар;
  • Виражная улица;
  • Пилотажная улица;
  • Улица Гражданской авиации;
  • Улица Спортивной авиации.

Другие улицы, которые в дальнейшем будут построены в районе, могут быть названы в честь советского комментатора Николая Озерова и ключевых лиц в истории “Спартака” (братьев Старостиных, Константина Бескова, Федора Черенкова). Об этом рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, застройщик инвестировал в строительство дорог и инженерных сетей в Покровском-Стрешневе свыше пяти миллиардов рублей. Также благодаря девелоперу в районе появились новые тротуары, остановки общественного транспорта, парковочные места.

“Улично-дорожная сеть нового микрорайона интегрирована с городскими магистралями – созданы удобные выезды”, – отметила Пятова.

Проект комплексного развития территории бывшего Тушинского аэрополя является одним из крупнейших современных девелоперских проектов Москвы.

Ранее сообщалось о скором открытии подземного перехода через железнодорожные пути в Покровском-Стрешневе. Пешеходный переход появится в районе 1-го Тушинского проезда. Подробнее о строительстве этого объекта писали “Дни.ру”.


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