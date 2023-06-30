«Словно на вулкане» — во Франции пытаются справиться с беспорядками без режима ЧС

Французское правительство отказывается вводить режим ЧС для подавления беспорядков после убийства подростка полицейским, однако Макрон проведёт второе за два дня кризисное совещание, передаёт France 2. Сложившаяся ситуация заставляет французов вспомнить о волнениях 2005 года, а высокопоставленный чиновник из МВД даже предположил, что сейчас уровень насилия уже выше.

МАЙЯ ЛОКЕ, ведущая France 2: Социальные возмущения в стране неизбежно приводят к множеству политических мер

ЭСТЕЛЬ КОЛЕН, ведущая France 2: Нам об этом расскажет Гийом Даре. Доброе утро, Гийом!

ГИЙОМ ДАРЕ, журналист France 2: Доброе утро, Эстель!

ЭСТЕЛЬ КОЛЕН: Итак, вы расскажете о различных мерах правительства, которое словно на вулкане.

ГИЙОМ ДАРЕ: Да, это одна из утренних новостей: сегодня в 13 часов в Париже Эммануэль Макрон проведёт новое кризисное совещание — второе за два дня. Таким образом, ему, возможно, придётся сократить свой визит в Брюсселе, где он сейчас присутствует на заседании Европейского совета, если обсуждения не закончатся раньше.

Пока, как вы знаете, правительство отказывается объявлять чрезвычайное положение. Посмотрим, повлияют ли на это решение события этой ночи. Эммануэль Макрон в начале следующей недели должен отправиться в Германию с официальным трёхдневным визитом. Несколько минут назад его советники меня заверили, что на данный момент его не откладывают, — но только на данный момент, обратите внимание.

МАЙЯ ЛОКЕ: Потому что такая политическая борьба всех заставляет сегодня вспомнить только об одном — о 2005 годе*.

ГИЙОМ ДАРЕ: Да. Сегодня рано утром высокопоставленный чиновник из Министерства внутренних дел мне даже сказал, цитирую: «Сейчас уровень насилия выше, чем в 2005 году». Для того, чтобы узнать, какие есть сходства и различия, я побеседовал с одним из ближайших советников Николя Саркози в МВД в то время, в 2005 году. Он видит сходство в том, что проблема началась с полицейского, и решение тоже находится в руках полиции, потому что вернуть спокойствие нельзя, не вернув общественный порядок.

В то же время действительно есть некоторые различия. Первое, по его мнению, заключается в том, что тогда ситуация была гораздо более напряжённая, из-за чего властям сложнее справиться с текущей ситуацией. Ещё одно различие — своего рода соревнование, которое ежечасно идёт в соцсетях. В 2005 году его не было. Из-за всего этого правительству чрезвычайно сложно справиться с ситуацией.

Дата выхода в эфир 30 июня 2023 года.

* В 2005 году во Франции прошла волна массовых беспорядков после смерти двух темнокожих подростков, пытавшихся скрыться от полиции (прим. ИноТВ).

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