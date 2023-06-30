Мнение: Задачи ставили генералы

Как была создана ЧВК «Вагнер» и при чем здесь нынешний тульский губернатор Алексей Дюмин.



ЧВК «Вагнер» в Сирии. Фото из соцсетей

Вот какие события предшествовали организации группы россиян в вооруженную компанию, у которой первоначально не было даже названия.

До февраля 2013 года Дмитрий Уткин командовал 700-м отдельным отрядом специального назначения 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ. После увольнения из армии отставной подполковник устроился на работу в компанию Moran Security Group, занимавшуюся подбором кадров, организацией тренировок и охраной морских судов в пиратоопасных районах Мирового океана. Уткин успел слетать в две командировки в прибрежные воды Африки, сопровождая российские торговые суда. Но потом для него нашлась работа на суше и, что называется, по профилю.

года Дмитрий Уткин командовал 700-м отдельным отрядом специального назначения 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ. После увольнения из армии отставной подполковник устроился на работу в компанию Moran Security Group, занимавшуюся подбором кадров, организацией тренировок и охраной морских судов в пиратоопасных районах Мирового океана. Уткин успел слетать в две командировки в прибрежные воды Африки, сопровождая российские торговые суда. Но потом для него нашлась работа на суше и, что называется, по профилю. Летом 2013 года Moran Security Group получила предложение от министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии набрать, обучить и направить в Сирию специалистов по охране объектов добычи, транспортировки и переработки нефти. Оценив все риски, компания решила не связываться с официальным Дамаском. Но совсем от контракта не отказалась. Ее менеджеры быстро зарегистрировали в Гонконге компанию Slavonic Corps Limited («Славянский корпус»). Возглавили гонконгскую компанию Вадим Гусев (по совместительству замдиректора Moran Security Group) и Евгений Сидоров (кадровик Moran Security Group).

Moran Security Group получила предложение от министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии набрать, обучить и направить в Сирию специалистов по охране объектов добычи, транспортировки и переработки нефти. Оценив все риски, компания решила не связываться с официальным Дамаском. Но совсем от контракта не отказалась. Ее менеджеры быстро зарегистрировали в Гонконге компанию Slavonic Corps Limited («Славянский корпус»). Возглавили гонконгскую компанию Вадим Гусев (по совместительству замдиректора Moran Security Group) и Евгений Сидоров (кадровик Moran Security Group). И уже Slavonic Corps Limited (хотя и в офисе Moran Security Group, занимавшей несколько кабинетов на втором этаже дома по адресу: Москва, Потаповский переулок, дом 5) набрала 267 добровольцев для работы в Сирии. Новобранцев распределили на две роты: «Казачью» и «Славянскую». «Славянскую» роту возглавил Дмитрий Уткин.

В конце сентября 2013 года обе роты «Славянского корпуса» добрались в Сирию через ливанский Бейрут. Но прибыв в Латакию, россияне узнали, что, прежде чем приступить к охране «объектов добычи, транспортировки и переработки нефти», эти самые объекты еще необходимо отбить у боевиков.

года обе роты «Славянского корпуса» добрались в Сирию через ливанский Бейрут. Но прибыв в Латакию, россияне узнали, что, прежде чем приступить к охране «объектов добычи, транспортировки и переработки нефти», эти самые объекты еще необходимо отбить у боевиков. «Славянский корпус» загрузился в обшитые самодельной броней автобусы Hyundai и джипы JMC и взял курс в направлении нефтяных месторождений в районе Дейр-эз-Зора. Недалеко от города Эс-Сахна в провинции Хомс колонна попала в засаду. Бойцы рассредоточились, заняли круговую оборону, даже успели окопаться и несколько часов отбивались от яростной атаки нескольких тысяч боевиков, которые пытались окружить россиян.

— Так бы и полегли там все, — рассказал «Новой» один из участников боя. — Мы уже почти весь БК расстреляли… Но налетела песчаная буря. В нескольких метрах друг друга не видели. Уткин повел своих пацанов на прорыв врукопашную, мол, иначе подохнем здесь все. За «славянами» рванули и «казаки». Но буря напугала и «черных», наш прорыв они прозевали. Так и вышли к Сухне. И шестерых «трехсотых» вынесли, из них двое были тяжелыми. Это произошло 17 октября 2013 года.

— Уже в Латакии выяснилось, что один из «казаков» — Алексей Малюта — во время прорыва обронил планшет со своими документами. Игиловцы тогда раструбили, что в Сирии воюют русские, — много лет спустя рассказал «Новой» один из руководителей Slavonic Corps Limited.

«Славянский корпус» экстренно эвакуировали в Россию. 19 октября 2013 года два самолета, приземлившиеся во Внуково, окружили бойцы спецподразделения ФСБ «Альфа», всех контрактников задержали. В отношении руководителей «Славянского корпуса» Вадима Гусева и Евгения Сидорова возбудили уголовные дела и приговорили к реальным сроками по статье 359 УК РФ («Наемничество»). Остальные, в том числе и Дмитрий Уткин, отделались «профилактическими беседами».

Но уже весной 2014 года Уткин получил предложение о трудоустройстве в новую структуру. И возглавил группу, которая вскоре стала известна как ЧВК «Вагнер» — по позывному Уткина, который он использовал еще в спецназе ГРУ, потому что с лейтенантских времен любил вагнеровский «Полет валькирий».

Заместителем Уткина стал Андрей Трошев (позывной «Седой»), выпускник Ленинградского высшего артиллерийского командного училища, отставной подполковник МВД, уволившийся со службы с должности командира полицейского спецподразделения, ветеран боевых действий в Афганистане и Чечне. Командирами двух первых рот стали Александр Кузнецов (позывной «Ратибор») и Андрей Богатов (позывной «Бродяга»).

Кузнецов — выпускник Санкт-Петербургского высшего общевойскового командного училища, подполковник запаса, бывший командир подразделения спецназа ГРУ. Богатов единственный из четверых не имеет высшего военного образования, свои военные университеты он прошел в Афганистане и Югославии.

Кузнецов и Богатов были вместе с Уткиным и среди эвакуированных 19 октября 2013 года из Сирии «специалистов» компании Slavonic Corps Limited.

Из этих лиц, повторю, лишь двое стали фигурантами уголовных дел, полтора десятка человек то ли затерялись, то ли насытились адреналином и не пошли на контакт с Дмитрием Уткиным. А почти 250 человек влились в новую военизированную структуру.

Два источника рассказали «Новой», что Дмитрий Уткин после благополучного возвращения из Сирии тоже не горел желанием снова испытывать судьбу, планировал жить тихой пенсионерской жизнью. Но не смог проигнорировать телефонный звонок и предложение встретиться от командующего Сил спецопераций, одновременно занимавшего должность замначальника ГРУ Алексея Дюмина.

По сведениям наших источников, именно Алексей Дюмин мог заниматься созданием структуры для выполнения специфических задач в тех местах на глобусе, куда было политически нежелательно посылать кадровых российских военных.

На встрече, состоявшейся в начале февраля 2014 года, Дюмин познакомил Уткина с Евгением Пригожиным. К марту Уткин, Кузнецов и Богатов смогли собрать практически всех сотоварищей, с которыми получили боевое крещение 17 октября 2013 года в сирийской провинции Хомс. Из пригожинской службы безопасности к этим троим «откомандировали» Андрея Трошева.

Сам Евгений Пригожин тоже не случайно получил то ли предложение, то ли поручение заняться набором добровольцев и организацией их подготовки в учебном центре ГРУ.

К февралю 2014 года Пригожин уже зарекомендовал себя управленцем, задействованным в организации питания всех воинских частей и подразделений армии России, дислоцирующихся от Курильских островов до Калининградской области. Но не только. В послужном списке Пригожина была и «фабрика троллей» («Агентство интернет-исследований», причастность к созданию и управлению которым бизнесмен признал лишь 14 февраля нынешнего года)…

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