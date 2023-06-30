Врач Выборнова предупредила, что вздутие живота может быть признаком рака

Гастроэнтеролог Наталья Выборнова: Вздутие – это ощущение раздутого живота. Оно может сопровождаться урчанием или коликами, а также обильным метеоризмом. Эти симптомы могут указывать на бактериальную инфекцию в пищеварительном тракте. Также это может быть связано с различными заболеваниями, например, раком.

Гастроэнтеролог заявила о существовании СИБР (синдром избыточного бактериального роста) и отметила, что это состояние может быть признаком серьезных проблем со здоровьем. Рак также может вызвать вздутие живота и появление СИБР.

Раковые заболевания пищеварительной системы, злокачественные образования или воспаления, дивертикулы – могут способствовать появлению СИБР. Врач также предположила, что в постоянном вздутии живота может быть виновата пищевая непереносимость, например, непереносимость фруктозы и лактозы, или гастрит. Выборнова советует всем, кто начал регулярно испытывать вздутие живота, обратиться к врачу.