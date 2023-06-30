Шольц оценил возможный вывод российских замороженных активов
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Как пишет ТАСС, канцлер Германии Олаф Шольц по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил, что сомневается в возможности вывода замороженных активов Центрального банка России.
На вопрос журналистов о том, может ли Украина получить эти активы, политик ответил: “Все это очень сложно, и никто не знает, что и как будет возможно”.
Премьер-министр Бельгии де Кроо ранее в тот же день заявил, что Киев будет получать от ЕС 3 млрд евро в год от замороженных российских активов.
24 февраля 2022 года Европейский союз, G7 и другие страны в рамках санкций заблокировали на своей территории активы российского центрального банка на сумму около 300 миллиардов евро.
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