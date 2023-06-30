Мнение: Закон против злоупотреблений коллекторов, рост активности мошенников и штраф Гугла

1. Работа коллектора весьма сложна, однако она необходима для нормального функционирования экономики. А так как институт судебных приставов в России находится не в лучшем состоянии и ждёт глубоких реформ, коллекторам ничего не остаётся, кроме как быть преимущественно частниками. При этом специфика работы такова, что среди коллекторов много тех, кто не уважает ни закон, ни своих клиентов. Теперь таковых обещают наказывать за превышение полномочий ещё жестче (ссылка):



Госдума приняла закон об ужесточении наказания для коллекторов, сообщил Володин.

Теперь за клевету, угрозы, шантаж, порчу имущества и применение насилия им будут грозить штрафы до 5 млн рублей, принудительные работы, а также лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

За преступления, совершённые организованной группой либо с применением насилия или в особо крупном размере, будет грозить до десяти лет тюремного срока.

2. После некоторой передышки в прошлом году, в России вновь пошло в рост телефонное мошенничество. То ли колл-центры не были приоритетной целью для наших Гераней, то ли неверные мессенджеры недостаточно тщательно фильтруют подозрительные звонки из-за рубежа, то ли банковская система недорабатывает, позволяя относительно легко выводить деньги из поля зрения системы (ссылка):



По данным банка ВТБ, за первые пять месяцев текущего года в России в 1,6 раза в годовом выражении выросло число мошеннических атак. В общей сложности было совершено более 3,2 миллиона попыток обмана банковских клиентов. Результаты исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Пик активности злоумышленников пришелся на март, когда было зафиксировано свыше 760 тысяч атак. В мае число попыток кражи денежных средств составило 600 тысяч.

Эксперты банка отмечают, что наиболее распространенными схемами мошенничества по-прежнему остаются социальная инженерия и фишинг. С января по апрель злоумышленники чаще всего звонили клиентам банка именно через мессенджеры. При этом в мае атак стало больше по телефонной связи. <…>

Одной из новых схем, которую используют мошенники, стало предложение банковским клиентам взять кредит на выгодных условиях и за счет него погасить старые долги. Соглашаясь на услугу рефинансирования долга, человек переводит средства на так называемый безопасный или единый счет, и злоумышленники их похищают.

3. Гугл в России начали принуждать к соблюдению закона, запустив процедуру быстрого роста размера штрафов (ссылка):

Мировой суд Пресненского района Москвы оштрафовал компанию Google более чем на четыре миллиарда рублей за неуплату ранее назначенного штрафа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

«Компания дополнительно должна заплатить более четырех миллиардов рублей в бюджет Российской Федерации. Сегодня Мировой суд Пресненского района города Москвы вынес в отношении Google LLC решение о наложении штрафа в двукратном размере от суммы неоплаченного в установленный срок штрафа ФАС России», — сообщает Федеральная антимонопольная служба.

В июле 2022 года ФАС оштрафовала Google на два миллиарда рублей. Причиной штрафа в ведомстве назвали непрозрачные и необъективные правила блокировки аккаунтов и обращения контента на принадлежащем ей видеохостинге YouTube. В службе также уточнили, что компания должны выплатить эту сумму в течение двух месяцев с момента вступление в силу документа о наложении штрафа.

Надо полагать, далее всё пойдёт по геометрической прогрессии, так что следующий штраф будет уже 8 миллиардов. Полагаю, свою позицию Гугл уже занял, соблюдать законы он не собирается в принципе. Таким образом, базовое развитие ситуации — вывод Гугла за пределы правового поля и бан его средствами Роскомнадзора. При этом очевидно, что Ютуб, главный виновник торжества, будет в случае обострения забанен первым.