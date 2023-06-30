Близнецы, у вас открывается новый период в жизни: Таро-прогноз на июль 2023

Согласно прогнозу тарологов, июль 2023 года обещает стать месяцем, когда многие люди будут испытывать эмоциональные переживания по поводу и без него. Данный период окажется благоприятным для начала нового жизненного этапа, но только при условии, что вы будете проявлять осторожность. Тем, кто давно мечтал избавиться от финансовых обязательств или наладить взаимоотношения с близкими, ближайшие четыре недели также подарят множество перспективных возможностей.

Овен

Согласно карте «Восьмерка кубков», Овны в июле ощутят эмоциональное напряжение. Рекомендуется удерживать себя от совершения необдуманных поступков, а также всеми силами постараться достигнуть гармонии в душе.

Аркан «Туз жезлов» говорит о том, что представитель огненной стихии сможет успешно преодолеть препятствия, расставленные судьбой. В этом поможет интуиция, которая укажет путь наименьшего сопротивления.

«Верховная жрица» в раскладе Таро сулит начало бурного романа, который окажется незабываемым для Овнов. Внимание со стороны представителя противоположного пола также укрепит вашу самооценку.

Телец

О том, что июль для Тельца окажется сопряжен с эмоциональными переживаниями, говорит карта «Луна». Если вы не перестанете нервничать по пустякам, то рискуете войти в состояние эмоционального выгорания.

«Пятерка дисков» среди старших аркан говорит о том, что представитель созвездия закрылся от окружающих и хочет побыть в одиночестве. Это неплохая идея, если вы уделите часть времени саморазвитию.

Понять, что движение к намеченной цели может оказаться долгим, Тельцов призывает «Тройка жезлов». Продолжайте относиться к жизни так, чтобы каждый день она менялась в лучшую сторону, и тогда вы достигните желаемого результата.

Близнецы

У Близнецов в июле намечается очень интересный и позитивный период, когда будет легко налаживать отношения с окружающими. Карта «Паж жезлов» советует использовать это время, чтобы разрешить все разногласия.

Если верить карте «Двойка мечей», в скором времени груз ответственности спадет с плеч представителя воздушной стихии. Сразу после этого человек ощутит внутреннюю гармонию и комфорт.

«Паж кубков» обещает новые отношения одиноким людям, а также скорую беременность тем Близнецам, что находятся в браке. Также карта призывает не бояться начать двигаться навстречу новому жизненному этапу.

Рак

Призывом обратить внимание на родственные отношения для Рака стала карта «Иерофант». В настоящий момент крайне важно общаться с семьей, в том числе и с дальними родственниками.

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«Башня» олицетворяет мелкие неудачи, которые могут сбить представителя стихии Воды с намеченного пути. Если вы успешно преодолеете все испытания, то получите бесценный жизненный опыт.

Стать сильнее и увереннее в себе Раков призывает карта «Король пентаклей». Также аркан сулит хорошие показатели в области финансового роста – хороший знак для бизнесменов.

Лев

Карта «Отшельник» призывает Льва оградиться от внешнего пространства и уделить время самопознанию. Такая тактика поможет вам сэкономить энергию, которая иначе будет потрачена попусту.

«Королева жезлов» советует представителям огненной стихии включиться в работу над внутренним миром. Это поможет вам стабилизировать ситуацию с финансами и получить желаемый результат на любовном фронте.

Согласно карте «Тройка кубков», Лев будет чувствовать, что кто-то извне вмешивается в его личные отношения. Постарайтесь заранее вычислить эту личность, чтобы не произошло худшее.

Дева

Олицетворением силы, которую можно использовать для достижения любых целей, для Девы стала карта «Император». Судьба предоставляет вам карт-бланш, так что не упустите этот момент.

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Основной задачей для представителя знака в этом месяце должно стать понимание направления, куда следует двигаться дальше. Аркан «Девятка мечей» говорит, что без этого вы не сможете получить желанный результат.

«Колесница» обещает благоприятное развитие событий в личной жизни. Однако холодность в отношениях, которую иногда проявляет Дева, может сыграть с ней злую шутку.

Весы

Если верить карте «Шестерка пентаклей», Весам в ближайший месяц посчастливится раскрыть свой внутренний потенциал. Вслед за этим следует ожидать достижение успеха и исполнение желаний.

«Королева пентаклей» олицетворяет благоприятные помыслы, которые помогут представителям воздушной стихии преодолеть трудности. Большая удача ждет тех людей, что планируют открыть новое дело.

Гармоничная и стабильный месяц для Весов описывает карта «Королева мечей». Продолжайте совершенствоваться и укреплять свою репутацию – это вам очень поможет в будущем.

Скорпион

Перспективные возможности для личностного роста Скорпиону обещает карта «Туз кубков». Отныне никаких препятствий на пути к цели не возникнет, так что можно спокойно двигаться вперед.

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«Правосудие» обещает расширение горизонтов и возможностей для тех людей, что не привыкли сидеть сложа руки. Также аркан сулит благоприятное разрешение судебного разбирательства.

О том, что Скорпион окружен мощным потоком энергии, говорит карта «Туз пентаклей». Данный заряд лучше всего использовать для роста в профессиональной сфере и налаживания отношений с близкими.

Стрелец

Аркан «Рыцарь мечей» напоминает Стрельцу о том, что в данный момент он обладает огромным запасом энергии. Используйте эту возможность для того, чтобы начать стремительно развиваться в любых сферах.

«Колесо Фортуны» сулит позитивные перемены, которые могут оказаться несколько внезапными. Также карта призывает человека усилить взаимосвязь с членами своей семьи.

Активировать волю к победе и пробудить в себе внутренние силы Стрельцов призывает «Звезда». В настоящий момент у вас есть солидное количество вариантов, как вы можете улучшить свою жизнь.

Козерог

«Паж жезлов» предупреждает Козерога, что в ближайший месяц человек может испытать эмоциональный дисбаланс. Чтобы этого избежать, научитесь смотреть со стороны на привычные ситуации.

Проще относиться к событиям представителей стихии Земли призывает и «Двойка кубков». Подобный подход сулит благоприятные перемены во всех сферах, но особенно удачно сложатся дела на работе.

Непродолжительный период конфликтов ждет Козерога, согласно карте «Девятка пентаклей». Если вы будете сохранять позитивный настрой, то сможете легко предотвратить данную ситуацию.

Водолей

Позитивное начала месяца для Водолея описывает карта «Шестерка кубков». Новые достижения придут сразу вслед за перспективными возможностями, если воспользоваться ими незамедлительно.

«Солнце» указывает на благоприятный аспект в личной жизни. Взаимоотношения у семейных пар значительно укрепятся, а одиноким представителям созвездия посчастливится встретить свою судьбу.

Согласно карте «Сила», Водолею следует заниматься лишь тем, к чему лежит у него душа. В противном случае вы рискуете потратить энергию впустую, так и не достигнув успеха.

Рыбы

«Четверка жезлов» описывает переход Рыб в новое состояние, когда любые проблемы останутся в прошлом. Скорее закрывайте важные задачи и готовьтесь к началу нового жизненного этапа.

О том, что финансовая энергетика окажется приятной для инвестиций говорит карта «Влюбленные». Наступает благоприятный период, чтобы преумножить свой капитал.

«Паж кубков» сулит благоприятные аспекты в личной жизни. В июле у вас появится несколько замечательных возможностей, чтобы познакомиться с потенциальным партнером.