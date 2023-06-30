Основа для макияжа и лечебный бальзам для губ: косметические продукты, способные вызвать привыкание

Женщины очень часто злоупотребляют косметикой или чрезмерно полагаются на средства по уходу за кожей, даже не осознавая этого. Предметы, которые вы, вероятно, всегда будете иметь под рукой, такие как бальзам для губ, могут легко стать бессмысленной привычкой, которая, к сожалению, может вызывать неблагоприятные последствия. Дерматологи утверждают, что наша кожа действительно привыкает к продуктам, которые мы используем, поэтому, как и в большинстве других вещей, ключом к использованию косметики является умеренность. Вот лишь некоторые косметические продукты, которые могут вызвать привыкание у нас и у нашей кожи.

Бальзам для губ

Бальзамом для губ легко злоупотреблять, потому что многие из нас привыкают к ощущению его присутствия на губах и чувствуют необходимость повторного нанесения, как только это ощущение пропадает. Однако, в зависимости от ингредиентов в вашем любимом бальзаме для губ, чрезмерное использование может привести к тому, что ваши губы потрескаются еще больше.

Это касается бальзамов, содержащих ментол, фенол или камфару, так как они могут охлаждать губы при нанесении, но содержащиеся в них спиртовые компоненты скорее всего, будут раздражать кожу и удалять внешние слои, оставляя ваши губы липкими, уязвимыми к дальнейшему повреждению солнцем и даже солнечным ожогам. Они быстро испаряются, и вам придется наносить их повторно, если вы не используете хорошие смягчающие и окклюзионные средства.

Кроме того, избегайте ароматизированных бальзамов для губ, а также тех, которые включают какой-то сладкий вкус. Они содержат химические ароматизаторы и отдушки, которые могут вызвать дальнейшее раздражение, что приведет к бесконечному повторному использованию.

Если вам обязательно хочется использовать бальзам, ищите в составе алоэ, минеральное масло или глицерин. Эти компоненты помогают удерживать влагу на губах без раздражения. Натуральные альтернативы, такие как пчелиный воск и витамин Е, превосходны, но могут вызывать раздражение у людей с чувствительной кожей.

Щетка для чистки лица

Щетки для очищения лица стали очень популярны в последние годы. С их простотой использования легко стать чрезмерно зависимым от этого инструмента, однажды включив его в свою повседневную жизнь. Производители утверждают, что такие щетки очищают лицо в пять раз лучше, чем если пользоваться только своими руками, как это делалось тысячелетиями. Но они не говорят, что такие щетки могут принести коже больше вреда, чем пользы, если использовать их долго и часто.

Чрезмерная очистка нежной кожи лица, особенно с помощью щеток, может вызвать крошечные микроскопические ссадины на коже, в результате чего она со временем станет грубой и сухой. Важно быть нежным и очищать нежную кожу лица без агрессии и фанатизма.

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Щетки для очищения лица – полезный инструмент для ухода за кожей, поскольку они помогают удалить излишки кожного сала и мягко отшелушивают кожу, способствуя ее чистоте и свежести. Но они однозначно не подходят для ежедневного использования.

Основа для макияжа

В современном мире стало нормой наносить полный макияж при каждом выходе из дома, что в разы повысило популярность тонального крема. Проблема заключается в том, что, хотя он может обеспечить отличное покрытие и создать видимость ровного цвета лица, тональный крем обычно не приносит пользы вашей коже. На самом деле те, у кого есть прыщи или пигментные пятна, особенно подвержены чрезмерной зависимости от основы, поскольку они могут полагаться на ежедневное использование для покрытия пятен. Но вы получаете красивый фон за счет усугубления основных проблем.

Частое использование плотного макияжа может закупорить поры, что приведет к прыщам и другим проблемам с кожей. Некоторые основы для макияжа могут вызывать раздражение, покраснение и чувствительность кожи, особенно если они содержат агрессивные химические вещества или ароматизаторы.

Важно понимать свою кожу и выбирать продукты, совместимые с ней. Например, если у вас склонная к акне кожа и вы выбираете тональную основу с плотным покрытием для повседневного использования, у вас, скорее всего, вскоре будет еще больше прыщей из-за закупорки пор. Крайне важно давать коже передышку, проводя несколько дней без макияжа каждую неделю. Также важно умываться и правильно снимать макияж каждый раз, когда вы его наносите, чтобы избежать прыщей.

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Отбеливание зубов

Сегодня отбеливание зубов более удобно, чем когда-либо прежде, и даже не требует посещения стоматолога. От отбеливающих полосок до отбеливающей зубной пасты и даже домашних ультрафиолетовых ламп – варианты безграничны. Однако эта доступность привела к тому, что некоторые люди впадают в крайности и чрезмерно отбеливают зубы, что может нанести вред. Стоматологи рекомендуют проводить процедуру отбеливания только раз в полгода, чтобы избежать повреждения эмали.

“Умывалки” для лица

Вы заметили, что очищающее средство работает не так хорошо, как раньше? Некоторые ингредиенты могут привести к тому, что у вашей кожи разовьется толерантность к очищающим веществам, но, скорее всего, вы слишком долго зависели от одного и того же продукта, и потребности вашей кожи просто изменились.

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Кожа – это орган, поэтому она адаптируется так же, как и все другие органы. То, что работало для вашей кожи шесть месяцев назад, может не работать сейчас, потому что теперь у нее другие потребности.

Выбирая очищающее средство, важно помнить о своем типе кожи. Тем, у кого жирная кожа, могут быть полезны безмасляные средства для умывания, а тем, у кого сухая, лучше использовать увлажняющее очищающее средство. Есть также несколько вариантов для тех, у кого чувствительная кожа или кожные заболевания, такие как акне или розацеа. Поиск правильного очищающего средства имеет решающее значение для поддержания режима ухода за кожей, который лучше всего подходит для вашей кожи и может предотвратить необходимость мыть лицо больше, чем нужно.

Фиксирующий спрей

Спреи, закрепляющие макияж, внезапно стали незаменимым продуктом в косметичках многих женщин, однако использовать их нужно как можно реже и с большой осторожностью.

Многие фиксирующие спреи на самом деле содержат раздражители кожи, такие как спирт, который может привести к нежелательным проблемам даже при редком использовании. А уж злоупотребление такими средствами может привести к закупорке пор, сухости, липкости, зависимости и постоянному вдыханию химикатов.

Фиксирующий спрей может быть спасением для продления стойкости вашего макияжа во время мероприятий на открытом воздухе, таких как свадьбы, в условиях повышенной влажности. Важно использовать его в умеренных количествах, следовать рекомендуемым инструкциям по использованию и выбирать продукты с натуральными нетоксичными ингредиентами, чтобы избежать возможных негативных последствий.

Скраб для лица

Еще один продукт, которым легко злоупотребить из-за мгновенных видимых результатов. Те, у кого сухая кожа, особенно подвержены чрезмерной зависимости от скрабов для лица из-за того, что они быстро избавляют кожу от любых сухих чешуек или пятен. Проблема в том, что использование скраба на сухой коже может усугубить ее сухость и привести к другим проблемам с кожей, а иногда даже к долгосрочным повреждениям.

Когда отшелушивание становится слишком частой привычкой, это может привести к сухости, раздражению и воспалению для сухой и нормальной кожи, а для жирной и комбинированной стимулировать более интенсивную выработку кожного сала и угревую сыпь. Чрезмерное использование любого отшелушивающего продукта может привести к нарушению гидролипидного барьера и снижению защитных функций кожи, делая ее более восприимчивой к внешним раздражителям, таким как УФ-излучение, ветер, загрязнение воздуха и бактерии.

Не слишком полагайтесь на скрабы для лица, ограничивая себя их использованием только один или два раза в неделю. Также важно помнить об ингредиентах: если ваш любимый скраб содержит такие продукты, как скорлупа грецких орехов или микрогранулы, он слишком легко может вызывать микроразрывы кожи.

Скраб для губ

Еще один продукт, который стоит использовать только в умеренных количествах из-за его абразивности. Чрезмерное использование скрабов для губ может вызвать раздражение, покраснение и микроразрывы кожи, усугубить чувствительность, а также привести к чрезмерному отшелушиванию и долгосрочному повреждению нежной кожи губ. Чтобы избежать любого из этих побочных эффектов, ограничьте использование скрабов для губ до одного-двух раз в неделю.

Выбирайте скраб, который содержит натуральные и нежные ингредиенты. А любители домашней косметики могут легко сделать скраб для губ самостоятельно, используя всего несколько натуральных ингредиентов, которые уже есть дома, таких как сахар, мед и кокосовое масло.

Шампунь

Хотя это может показаться нелогичным, на самом деле идеально сократить частоту мытья головы до нескольких раз в неделю. Частое мытье головы может привести к тому, что ваши волосы быстро станут сухими и ломкими, потому что оно не дает им шанса вырабатывать свои натуральные масла. Со временем это делает волосы восприимчивыми к повреждениям, таким как секущиеся кончики и ломкость.

Ингредиенты шампуня, который вы используете, также могут вызывать побочные эффекты, если использовать их слишком часто, такие как раздражение, зуд и шелушение кожи головы, особенно если используются жесткие шампуни. Как это ни парадоксально, частое мытье также может привести к тому, что волосы станут жирными, поскольку кожа головы может чрезмерно вырабатывать масло, чтобы компенсировать его постоянное удаление.