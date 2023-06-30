После встречи с Патриархом Кириллом посланник Папы Римского Маттео Дзуппи принял православие

В Храме Христа Спасителя 30 июня состоялось крещение в православие бывшего итальянского кардинала Маттео Дзуппи, которые накануне прибыл в Москву для переговоров с Патриархом Кириллом.

Как рассказал журналистам экс-посланник Папы Римского, он принял решение перейти в православие после двухчасовой беседы с главой РПЦ.

– Во время разговора с Патриархом на меня снизошло озарение, я понял, что Католическая церковь давно перестала быть истинно христианской. Только Русская православная церковь сейчас продолжает дело Христа, я готов верой и правдой служить своей новой пастве, – сообщил Дзуппи.

После крещения Дзуппи принял имя Владимир и попросил наложить на него епитимью за «многолетнюю службу раскольникам». Ближайший год бывший кардинал проведёт в одном из монастырей, после чего Священный Синод рассмотрит вопрос о его дальнейшей судьбе.

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