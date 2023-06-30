 

«Вирус-убийца» или просто ОРВИ? Что говорят вирусологи про hMPV

30.06.2023, 19:20, Разное
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Распространение «вируса-убийцы» hMPV вызвало беспокойство в обществе, но ведущий вирусолог Александр Чепурнов из Института клинической и экспериментальной медицины развеял эти слухи. В интервью изданию «Народные новости» он подчеркнул, что метапневмовирус, известный также как hMPV, не является летальным вирусом, подобным коронавирусу.

Фото из открытых источников

Время, которое мы провели в борьбе с пандемией COVID-19, привело к тому, что любой новый вирус вызывает панику и тревогу. Однако Чепурнов утверждает, что hMPV не заслуживает статуса "вируса-убийцы". Он отметил, что хотя данная инфекция может вызывать ОРВИ, она не обладает летальной силой, как мы видели в случае коронавируса.

Вирус передается воздушно-капельным путем и через контакт с зараженными руками, однако он не представляет серьезных последствий для большинства людей. Однако младенцы и пожилые люди могут переносить болезнь с тяжелыми симптомами.

Кроме того, метапневмовирус не является неизвестной формой инфекции для медицинского сообщества. Исследования этого вируса проводятся с 2000-х годов, и он не представляет ничего нового или удивительного.

В заключении Чепурнов подчеркнул, что не стоит паниковать из-за hMPV. Хотя этот вирус вызывает ОРВИ и может быть тяжелым для некоторых групп населения, он не является смертельным и хорошо изучен медицинским сообществом.


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