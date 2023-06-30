 

“Нет предела совершенству”: Филипп Киркоров не останавливает работу с пластическим хирургом

30.06.2023, 19:15, Новости дня
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В начале 2023-го года поп-король отечественной эстрады появился перед поклонниками обновленным. Внешность 56-летнего артиста кардинально изменилась: он значительно постройнел, помолодел, а кожа у него выглядит не по годам подтянутой. Недавно Филипп Киркоров похвастался еще одной похорошевшей частью своего тела – плоским животом.

Музыкант не стал скрывать тот факт, что его преображение – это результат пластических операций. А занимался ими звездный хирург Тимур Хайдаров. Некоторые считают, что омоложение таким неестественным путем вызывает привыкание – человек не может сказать себе “стоп”. По словам специалиста, поп-король работу с ним не останавливает.

“Нет предела красоты, нет предела совершенству. Мы и не закончим. Мы работаем постоянно и творим красоту”, – рассказал в беседе с Пятым каналом врач Филиппа Киркорова.

Правда, все хирургические вмешательства, к счастью, остались в прошлом. Сейчас у артиста еще одна ответственная миссия – сохранить волшебный эффект от преображения, не запустив себя. Делать это Тимур Хайдаров намерен, используя новейшие методики и технологии. Он добавил, что сам Филипп Киркоров намерен поддерживать результат, потому что крайне доволен изменениями во внешности.


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