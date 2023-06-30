465 укусов: на двух башкирских школьников напал рой пчел
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Башкирия – край, который славится на всю Россию своим медом. Именно поэтому пчелиных ульев, как и их обитателей там немерено. Однако, из этого следует и главная проблема местных жителей: нападения пчел случаются достаточно часто.
Вот и на двух башкирских школьников, которые пошли гулять в лес, напал, передает Пятый канал, целый рой пчел. Старший мальчик почувствовал себя плохо. К счастью, младший брат нашел в себе силы добраться до жилого массива и позвать родителей на помощь.
На скорой помощи братьев отвезли в детскую больницу Стерлитамака, сообщает портал VSE42.RU, где медики определили их в реанимацию. Им были сделаны уколы антигистаминных средств, а все найденные жала были бережно вынуты. После подсчета стало известно, что на на двоих мальчиков суммарно пришлось 465 укусов.
Сейчас ребята чувствуют себя хорошо, их здоровью ничего не угрожает.
Смотреть комментарии → Комментариев нет