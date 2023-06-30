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30.06.2023, 18:57, Разное
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Какая СВО…Такой заголовок  вынесен на обложку свежего номера Той самой «Новой газеты». Прочитать, скачать и распечатать его можно по ссылке 👉 https://bit.ly/tsng012
На самом деле вопросов гораздо больше. Но главное, что в номере есть очень много ответов, добытых нашими журналистами.

🔹Ирек Муртазин рассказывает ранее неизвестную историю появления ЧВК «Вагнер».🔹Владимир Прокушев посчитал, сколько именно структуры Пригожина получили из бюджета Минобороны. Получилось больше, чем у Путина, — 93,5 млрд рублей только на продовольствие.🔹Именно деньги стали коренной причиной разногласий Пригожина с Минобороны, приведших к бунту, уверен Валерий Ширяев.🔹Впрочем, в жизни есть место не только мятежу. Но и любви, например. Слово «Любовь» в заглавии романа Ивана Чекалова — знак сопротивления тлеющей злобе и ненависти.
Архив наших номеров — вот по этой ссылке 👉 https://novayagazeta.ru/issues

Источник: Новая газета


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