Диетолог Пономарева объяснила, кому полезен и вреден арахис

Ядра арахиса содержат много питательных веществ, растительного белка, микроэлементов и минералов, таких как железо, цинк, магний, фосфор и медь. Если у человека нет аллергии на арахис, то важно регулярно включать его в свой рацион.

Арахис, особенно в соленом и печеном виде, популярен в качестве вечерней закуски. Соленый арахис не очень полезен для здоровья, тогда как чистые и необработанные орехи сохраняют все полезные вещества, – говорит врач-диетолог Василиса Пономарева.

Веганы и вегетарианцы могут получать из арахиса необходимые белки и набирать вес. Также он богат минералами и микрокомпонентами, а под грубой скорлупой находятся железо, фосфор и магний. Несоленый арахис содержит меньше натрия, поэтому его можно употреблять в пищу в рамках диеты с низким содержанием соли. В орехах содержится много клетчатки, которая стимулирует пищеварение. Арахис также способствует очищению кишечника.

Тем не менее в арахисе содержится много калорий. В 100 граммах – около 570 калорий. Если человек следит за своим весом, то ему не следует употреблять большое количество этого ореха. Арахис также может быть очень аллергенным, даже малейшее его количество может вызвать тяжелые реакции у аллергиков.