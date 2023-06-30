Мнение: Производство хвосторезов в России, сумасшедшие наценки в сталинском СССР и станция «Карла Маркса»

1. Блогер pomor_p рассказывает трагическую историю деградации хвосторезной промышленности в России. Сложно читать сухую хронику событий без слёз. Куда нас завёл капитализм! Заводы стоят, одни блогеры с фотографами в стране (ссылка):

Хотя хвосторез был изобретён русским учёным и революционером Кибальчичем, отсталая царская Россия так и не смогла наладить собственное производство хвосторезов и лишь в 1910 году был собран первый отечественный хвосторез на импортных компонентах.

Первая мировая война вызвала огромную потребность в хвосторезах, но отсталая промышленность Российской империи не смогла справиться с возрастающим потоком военных заказов. Развал железнодорожного сообщения, постоянные задержки поставок союзников и тупость царских чиновников привели к так называемому “хвосторезному голоду” в оборонной промышленности.

Ленин ещё в первые годы советской власти уделял большое внимание производству хвосторезов и уже в 1919 году в лаборатории Бонч-Бруевича был создан первый отечественный генератор для хвосторезов.

За годы первых пятилеток были построены хвосторезостроительные заводы в Харькове, Перми и Челябинске. Производство хвосторезов в 1940 году выросло по сравнению с 1913 годом в три тысячи пятьсот раз.

В 1960 году СССР вышел на первое место в мире по производству хвосторезов, а в 1968 году и на первое место в мире по производству хвосторезов на душу населения. Каждый четвёртый хвосторез, произведённый в мире, был советским. Советские хвосторезы экспортировались в 86 стран.

Развал СССР и преступная приватизация фактически уничтожили хвосторезостроительную промышленность и в 1998 году производство хвосторезов в стране практически прекратилось.

В нулевые годы происходит некоторый рост производства, открываются несколько заводов, где осуществляется крупноузловая сборка маломощных хвосторезов из дешёвых импортных комплектующих сомнительного качества.

В 2014 году незначительный рост производства вновь сменяется резким падением. В 2018 году в Российской Федерации выпущено хвосторезов меньше, чем в РСФСР в 1956 году.

2. В комментариях привели ещё один пример эффективности экономики сталинского СССР. Выезд за рубеж для простых людей был закрыт, частный бизнес — запрещён. Это позволяло государству наполнять бюджет, продавая импортные товары в 20 раз дороже их закупочной цены (ссылка):



Немного о прибыли в 1950-е. Из сообщения С. Игнатьева (министра гос. безопасности СССР) Сталину от 04.04.1952 «О высказываниях населения г. Москвы в связи с постановлением Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о новом снижении государственных розничных цен на продовольственные товары»: В.И. Вейн, член-корреспондент Академии наук СССР: «Многих удивляют высокие цены на апельсины и ананасы. Известно, что за границей они стоят много дешевле. Министерство торговли делает сумасшедшую наценку на несколько тысяч процентов против покупной цены. На время экономического совещания следовало бы убрать эти товары из магазинов или снизить на них цены. В противном случае с этим можно попасться очень здорово. Делегаты могут обвинить Советское правительство в спекуляции. Они скажут: вот Советы покупают у нас апельсины за несколько копеек за штуку, а продают своему народу по 5 руб. Советский рабочий работает целый день за три апельсина».

Сейчас, конечно, такое невозможно. Капиталист, как известно, за 300% прибыли пойдёт на любое преступление. Если государство попробует продавать апельсины в 20 раз дороже, капиталист будет торговать апельсинами всего лишь в 3 раза дороже, сделав тем самым изъятие лишних денег у населения невозможным.

3. Блогер Эдвард Чесноков пишет (ссылка):

Стало известно название одной из проектируемых станций второй линии Самарского метро — «Карла Маркса».

Полностью поддерживаю такое наименование. Карл Маркс является уроженцем Самары, его жизнь и творчество неразрывно связаны с этим городом Поволжья. На жигулёвских камнях выбиты его нетленные строки, где великий философ пишет о своей любви к славянам и русским в частности. Все самарские герои Войны давно обрели увековечивание в названиях улиц и городских объектов — а в честь Маркса, так много сделавшего для Самары, до сих пор ничего не названо. Наконец, Карл Маркс является одной из скреп нашего общества, по данным Киевского социологического института, популярность Карла Маркса среди самарцев превышает популярность Александра Невского и основателя Самарского городка — князя Засекина (тем более, в честь него уже названа одна из станций метро).

Зато, наоборот, никаких других географических объектов, посвящённых Марксу, поблизости нет, — поэтому ожидается увеличение доходов муниципалитета благодаря наплыву туристов-сторонников идей культурного марксизма (фото 2). Учитесь, как наполнять бюджет и ликвидировать проблемы одним изящным решением!

Жаль только, про Ленина забыли. Где основатель нашего государства, где станция ЛЕНИНСКАЯ, вы, capitalistic pigs? Разлучили рабочий класс с крестьянством, оторвали Ильича от Маркса, тайно направляете советский народ по пути троцкистского уклонизма! Товарищ комиссар, срочно вышлите воронок!

Лично я не марксист, подробности биографии товарища Маркса мне неизвестны. Однако я могу подтвердить, что вопрос России этого защитника прав трудящихся всегда горячо интересовал. Вот, например, характерная реплика Карла Маркса, согласно которой нас с вами надо разжаловать из славян в финно-монголов и прогнать подальше за Днепр:

«Догма Лапинского, будто великороссы не славяне, отстаивается господином Духинским (из Киева, профессор в Париже) самым серьезным образом с лингвистической, исторической, этнографической и т.д. точек зрения; он утверждает, что настоящие московиты, т.е. жители бывшего Великого княжества Московского, большей частью монголы или финны и т.д., как и расположенные дальше к востоку части России и её юго-восточные части… Выводы, к которым приходит Духинский: название Русь узурпировано московитами. Они не славяне и вообще не принадлежат к индогерманской расе, они — intrus [пришельцы], которых требуется опять прогнать за Днепр и т.д… Я бы хотел, чтобы Духинский оказался прав, и чтобы по крайней мере этот взгляд стал господствовать среди славян». (К. Маркс. Соч., т. 31. с. с. 106-107.)