Мнение: О жертве материнской любви… Теперь жалеть всю жизнь?

Как и многие в его возрасте уже не мальчика, ещё не мужа он был горячо любим своей матерью. Которая, подобно многим таким же матерям, была готова на всё «ради сыночки». Однако, в отличие от многих, у неё были средства и возможности выполнять любой детский и даже не очень детский каприз. Благодаря деньгам мужа, успешного бизнесмена.

И что же из этого вышло?

Поучительная #история из серии #пробаб — с печальным финалом…

Это ещё один фрагмент недавнего #происшествия с батискафом «Титан», отправившимся к месту катастрофы «Титаника» и ставшем новой жертвой проклятого лайнера. На его борту, как известно, находились пять человек: управлявший батискафом 61-летний директор OceanGate (компании — владельца «Титана») Стоктон Раш, 77-летний пилот аппарата, бывший военный водолаз и исследователь «Титаника» француз Поль-Анри Наржоле, 58-летний британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также 48-летний пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. О последнем и пойдёт речь, ибо его там вообще-то «не должно было быть».

Вообще-то погружение «Титана» планировалось еще до пандемии, но тогда Сулемана на борт батискафа не взяли, поскольку существовал запрет на участие в экспедиции детей младше 18 лет. Компанию Шахзаду Давуду должна была составить его жена Кристин. Однако Covid-19 нарушил эти планы и отложил погружение на несколько лет, за которые Сулейман достиг разрешенного возраста, и его мать с готовностью уступила ему свое место.

Почему?

Из любви к сыну. «Я уступила своё место, потому что Сулейман очень хотел поехать. Я была очень рад за них, потому что они действительно очень давно хотели сделать это, — говорит Кристин Давуд. — Он [Сулейман] сказал: «Я собираюсь собрать кубик Рубика на глубине 3700 метров рядом с «Титаником», и он мог решить эту головоломку за 12 секунд. «Би-би-си» уточнило, что Сулейман Давуд, студент университета Стратклайда в Глазго, перед погружением подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса. А заснять само достижение должен был его отец, Шахзада Давуд. Кристин же осталась на корабле-носителе, откуда батискаф отправился на убийственную глубину.

Материнское сердце было преисполнено гордостью и радостью за сына. И даже не ёкнуло от осознания того, что такое приключение вообще-то смертельно опасно. Желание исполнить каприз ребёнка перевесило доводы рассудка. И всё обернулось трагедией.

Да, возможно, настолько печальный финал — это исключение. Но разве мало других историй, тоже грустных, где матери потакают желанием выросших дитяток оборачиваются большими и малыми разочарованиями, причём для всех — и для детей тоже?

Может, пора как-то их ограждать от слепой материнской «любви», граничащей с эгоизмом?

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