Скандалы: Поток сознания

Что происходит с активисткой ФБК Любовью Соболь*, которая вытворяет странные вещи

Последнее время известная гражданская активистка, а также спортсменка и бывший директор ФБК** Алексея Навального*** Любовь Соболь* пугает своих подписчиков странными постами в соцсетях. То объявит себя «президенткой России», то просит прощения у китайцев, то требует немедленно «ослаблять чекистов», то матом посылает американцев и в то же время пишет, что находится «под Вашингтоном между ЦРУ и Пентагоном».

Среди соратников поползли слухи о том, что всё это последствия употребления Соболь* алкоголя или других веществ. Соцсети заполнили сатирические «фотожабы» и мемы с изображениями девушки, а вчерашние соратники по ФБК** разразились встревоженными твитами.

Из Израиля даже откликнулся иноагент Максим Кац*, которого пару месяцев назад Соболь назвала бенефициаром «войны в России». Блогер попросил её заняться собой и отдохнуть.

А пару дней назад теневой генерал ФБК** Мария Певчих* дала понять подписчикам, что она в курсе причин подобных выходок: дескать, недавно её коллега перенесла «экстремальный стресс», из-за которого у неё, мол, покачнулось психическое здоровье, и теперь её ждёт длительная реабилитация. Это сообщение Соболь*, похоже, восприняла как личное оскорбление и, заявив, что не нуждается в помощи коллеги, посоветовала Певчих* заткнуться.

Реакция в общем ожидаемая, учитывая, что даже среди навальнистов давно распространено мнение, что Певчих вышла из тени на люди не просто так, а чтобы занять опустевшее место главы ФБК**, а Соболь*, ранее игравшая в команде Навального*** далеко не последнюю скрипку, в итоге даже потеряла место генерального продюсера ютуб-канала «Навальный LIVE», которое занимала с 2018 года.

Поэтому по поводу перенесённого Соболь стресса Певчих, скорее всего, права: большие неприятности у неё, как, впрочем, и у большинства из команды Навального***, начались с момента ареста руководителя в начале 2021 года и не то чтобы прекратились, а только усугублялись со временем. Возможно, психика девушки в итоге не выдержала.

Как Соболь работала на Навального

Судя по официальной биографии, Любовь Соболь* — девушка целеустремлённая, волевая и амбициозная. Занималась «мужскими» видами спорта (самбо, дзюдо), а также лыжами и бегом, вела публичную общественную и политическую деятельность, неоднократно участвовала в избирательных кампаниях — от московских городских до федеральных думских. Похоже, нарабатывая такой бэкграунд, Соболь* рассчитывала однажды начать извлекать и соответствующие дивиденды.

Впрочем, такие одиозные организации, как ФБК**, в России не могли существовать вечно. После принятого силовиками принципиального решения дать правовую оценку деятельности Навального*** и его команды будущего у Соболь* быть уже не могло.

За что осудили оппозиционерку

Спустя буквально пару месяцев после задержания Алексея Навального*** Перовский районный суд Москвы осудил Любовь Соболь* по делу о незаконном проникновении в жилище. Суд приговорил её к году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в пользу государства.

В августе того же 2021 года уже Преображенский суд вынес девушке приговор по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил по итогам зимних несогласованных акций в Москве (члены ФБК** выводили людей на улицы в поддержку Алексея Навального***). Суд приговорил Соболь* к полутора годам ограничения свободы. Мириться с этим оппозиционерка не стала и сбежала в Турцию, откуда направилась через Армению в Грузию, но в итоге попасть туда не смогла: на границе её развернули обратно в сторону Еревана.

Где сейчас находится Соболь*

Спустя пару дней после бегства в Стамбул Соболь* объявила о разводе со своим супругом Сергеем Моховым, от которого в 2014 году она родила дочь. Скорее всего, решение расстаться было вынужденным: накануне в российских СМИ и соцсетях появились ролики, в которых женщина, очень похожая на Соболь*, проводит время с другим мужчиной.

В итоге, не доехав до Тбилиси, оппозиционерка уехала в США, где прожила около года, а после этого, по слухам, с дочерью переехала в Эстонию, где Соболь* поселилась на съёмной квартире в Таллине. Похоже, западный вояж мог быть затеян с целью получить статус политического беженца и хоть какие-то деньги.

Вопреки пересудам о миллионных прибылях в России, Соболь* и её семья, по крайней мере публично, жили неплохо, но не роскошно: пара однокомнатных квартир в Москве, ещё одна в подмосковной Лобне. Возможно, шиковать после бегства из России ей оказалось просто не на что.

Как экс-директор ФБК** вела бизнес

Впрочем, странностей в налоговой отчётности Соболь* тоже хватает. Лайф выяснил, что, согласно данным ЕГРЮЛ, у неё, несмотря на то что такого по закону просто не должно быть, оказалось два ИНН. Оба были получены девушкой в Московской области и как минимум несколько лет, судя по записям в реестрах, могли использоваться параллельно.

Под одним из них — 502503862141 — с июня 2013 по июль 2014 года она числилась директором Фонда борьбы с коррупцией (ФБК**), учреждённого Алексеем Навальным***. Больше этот ИНН нигде не фигурировал. Похоже, номер до сих пор действующий: напротив стоит пометка о том, что на данный момент его владелец не имеет ИП и не числится самозанятым.

Второй номер — 504793611782 — ещё интересней. Полная тёзка Любови Соболь* с этим ИНН в 2012 году, то есть за год до должности директора ФБК**, зарегистрировала в столичной налоговой Общество защиты прав потребителей «Контроль» — организацию, просуществовавшую до апреля этого года. При этом с момента регистрации и до ликвидации партнёры Соболь* по конторе не менялись, всё сплошь яркие навальнисты: Фёдор Езеев, Дмитрий Волов, Андрей Мищенков.

А в 2018 году этот же ИНН появился в ЕГРЮЛ в карточке фирмы «Левиафан-медиахолдинг» с деятельностью web-порталов. Юридический адрес фирмы совпадает с адресом НО ФБК**. Здесь Любовь Соболь* стала генеральным директором предприятия, а учредителем выступил ещё один соратник Навального Вячеслав Гимади***, в 2021 году включённый Росфинмониторингом в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Несмотря на громкое название, фирма имеет все признаки однодневки, через которую, возможно, требовалось прокачать часть средств ФБК**. Согласно финансовой отчётности, её активная деятельность пришлась на два первых года существования. Причём она не столько зарабатывала, сколько тратила: в первый год работы через счета компании официально прошло 13,4 млн рублей, в 2019 году — уже в два раза меньше — 6,15 млн. А затем налоговая начала процедуру её ликвидации.

Указанный при регистрации фирмы ИНН Соболь* также является действительным и сейчас, в ФНС он получил специальную маркировку: «реестр иностранных агентов». Как и первый номер, он не значится в списках индивидуальных предпринимателей или самозанятых.

Случайно ли у оппозиционерки появилось два ИНН, возможно, ответят правоохранительные органы, однако интересно, что её отец — Эдуард Андреевич Феденёв — профессиональный финансовый аудитор с образованием, полученным в Великобритании. Некоторое время назад эксперт попался на нарушениях, из-за которых от российского Минфина получил предупреждение о недопустимости нарушения российского закона «Об аудиторской деятельности» и даже подпал под меры дисциплинарного воздействия.

Какие долги Соболь оставила в России

Сейчас в реестрах ФССП в отношении Соболь* значится 15 исполнительных производств на общую сумму около 10 млн рублей.

* Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

*** Входит по решению Росфинмониторинга в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Лайф”