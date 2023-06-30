 

Ким Чен Ын решил стать диджеем

30.06.2023, 18:03, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В замысловатом и абсолютно неожиданном обороте событий, лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о своем намерении стать диджеем. Сообщение было опубликовано на официальном государственном веб-сайте в пятницу утром, заставив международное сообщество почесать в замешательстве головы.

«Уважаемый Великий Лидер представляет свое новое призвание — вдохновлять народ КНДР музыкой, искусством, которое преодолевает границы и барьеры,» — гласило заявление.

Необычный шаг лидера вызвал волну реакций во всем мире. В то время как многие зарубежные новостные агентства оценили новость как просто еще одну причуду диктатора, эксперты по КНДР предполагают, что эта новая страсть может иметь глубокие политические последствия.

Ким Чен Ын, который всегда любил быть в центре внимания, ранее показывал свою страсть к культуре и искусству, и, похоже, теперь решил перенести эту страсть на новый уровень. Он уже начал построить огромный клуб, который будет называться «Ким’s Beat Palace», где он планирует играть свои собственные музыкальные сеты.

На вопрос о том, какой стиль музыки предпочитает Ким Чен Ын, официальный представитель ответил, что Великий Лидер больше всего ценит «синтез различных жанров, от классической музыки до K-pop, создавая уникальный саундтрек для жизни КНДР». По слухам, Ким уже работает над своим дебютным альбомом под рабочим названием «DJ Un-expected».

Возможно, самым удивительным в этом всем является то, что Ким Чен Ын, похоже, планирует отправиться в мировое турне, чтобы продвигать свою новую музыкальную карьеру. Предполагается, что его первая остановка будет в Южной Корее, стране, которая является лидером в области электронной и K-pop музыки.

«Мы еще не приняли окончательного решения о местах и датах, но Южная Корея, безусловно, входит в список потенциальных городов,» — подтвердил представитель Кима, при этом отметив, что Великий Лидер намерен «сгладить отношения между двумя Кореями через силу музыки».

Новость о превращении Ким Чен Ына в диджея наверняка вызовет множество вопросов, и мир будет внимательно наблюдать за тем, как будет развиваться его новая карьера. На данный момент одно ясно: музыкальный мир никогда не будет прежним после того, как Великий Лидер Ким Чен Ын нажмет «Play».

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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