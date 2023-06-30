 

Здоровье Земли не соответствует ключевым показателям планетарной безопасности

30.06.2023, 17:55, Разное
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Ученые провели исследование, посвященное состоянию здоровья Земли, и получили тревожные результаты. По причине негативного влияния человеческой деятельности, здоровье нашей планеты не соответствует семи из восьми ключевых показателей планетарной безопасности. Об этом сообщает издание Nature.

Фото из открытых источников

Эти показатели включают климат, водные ресурсы, содержание питательных веществ в почве, состояние воздуха, биосферу, ледники и почву, углеродные циклы и другие связанные процессы. Исследователи подчеркивают, что экосистемы вскоре могут потерять свою стабильность.

Это будет иметь серьезные последствия, а некоторые из них мы уже наблюдаем сегодня. В настоящее время Земля переживает климатический кризис, с каждым днем усиливается дефицит водных ресурсов, происходит дисбаланс в распределении питательных веществ в почве, и атмосфера становится все больше загрязненной аэрозолями. Каждый из этих факторов представляет угрозу глобальным системам, обеспечивающим жизнь на Земле, и усиливает социальное неравенство в обществе.

Наши действия на данный момент являются определяющими для будущего планеты. По мнению экологов, необходимо срочно принять меры для защиты окружающей среды и восстановления нарушенных экосистем. Сохранение здоровья нашей планеты должно стать приоритетной задачей для всех нас.


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