 

Жена Прилучного рассказала о проблемах со здоровьем

30.06.2023, 17:54, Новости дня
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Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян откровенно общается со своей аудиторией и часто делает признания. Недавно она призналась, что после родов у нее начались некоторые проблемы со здоровьем. Звезда сериала “В клетке” рассказала, что у нее произошло обострение.

Зепюр Брутян почувствовала недомогание после употребления в пищу креветок. У жены Прилучного покраснело лицо и началась неприятная реакция. Актриса не стала использовать специальные средства для купирования реакции, а вместо этого начала отпаиваться водой, чтобы вывести токсины.

Ранее у Зепюр Брутян началась сезонная аллергия, которая привела к серьезному дискомфорту. “Я уже на стенку лезу”, – жаловалась жена Прилучного в своем блоге.

Был и еще один случай тяжелой реакции Зепюр Брутян на химические средства. Актриса попробовала использовать лосьон для тела, после чего у нее опять началась аллергическая реакция. Тело актрисы покрылось красными пятнами.

Напомним, недавно жена Прилучного родила своего первого ребенка. Во время беременности она набрала 14 килограммов. Актриса признавалась, что часто баловала себя лакомствами, но старалась не пропускать основные приемы пищи, состоящие из разнообразной еды.


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