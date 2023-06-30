В нагрузку

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30.06.2023, 17:36, Разное
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В тюменских МФЦ началась рекламная кампания контрактной службы.

В многофункциональных центрах в Тюмени появились агитаторы, которые рассказывают мужчинам о преимуществах заключения контракта с Минобороны и о льготах. Об этом пишет издание 72.ru. Издание опубликовало фото памятки, которую якобы сотрудница многофункционального центра показывает всем входящим в центр мужчинам. В памятке — рассказывается о преимуществах заключения контракта с Минобороны.

На горячей линии МФЦ по Тюменской области корреспонденту «Новой газеты» объяснили, что «информировать о заключении контракта» сотрудники МФЦ по всей Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) начали еще с 23 мая, когда на сайте областного МФЦ появилась публикация с рекламным баннером. Однако все информирование, по словам сотрудницы, заключается в том, чтобы сообщить адреса пунктов сбора и не более.


Памятка о преимуществах заключения контракта с Минобороны.Фото: 72.ru

Ранее сообщалось, что с начала июня Минобороны расширило сеть пунктов отбора на службу по контракту. В Москве, Подмосковье и Башкирии «пункты отбора работают по принципам многофункциональных центров. Специалисты находятся в одном здании, что позволяет в разы сократить время прохождения процедур отбора и заключения контракта», — говорилось в пресс-релизе Минобороны.

Мстислав Письменков

Источник: Новая газета


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