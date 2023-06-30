После звонка Лукашенко Маск передумал драться с Цукербергом

Американский предприниматель Илон Маск отказался от драки со своим коллегой Марком Цукербергом после телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

– Этот звонок стал для меня неожиданностью, хоть я и знаю Александра двадцать лет, – рассказал Маск. – Он меня по-русски убеждал, что нужно решить конфликт без крови, ведь у Twitter и Facebook миллионы подписчиков, которые могут остаться без любимых соцсетей.

Разговор с Маском подтвердил и сам Лукашенко.

– Первые полчаса мы в основном матерились. Я даже удивился, откуда Илон знает столько нецензурных слов, видимо, поездки в Звёздный городок не прошли даром, – отметил белорусский лидер. – Он жаловался на Цукерберга за то, что тот не хочет соблюдать правила Twitter и пытается создать частную шарагу, не подчиняющуюся ему. Потом Илон высказал опасение, что новая соцсеть просто уничтожит Twitter. В итоге я призвал Маска решить конфликт мирно и приехать к нам в Беларусь.

По словам Лукашенко, сам Маск воздержался от приглашения, но готов купить билеты в Минск для нескольких тысяч уволенных сотрудников.

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