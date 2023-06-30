 

После звонка Лукашенко Маск передумал драться с Цукербергом

30.06.2023, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американский предприниматель Илон Маск отказался от драки со своим коллегой Марком Цукербергом после телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

– Этот звонок стал для меня неожиданностью, хоть я и знаю Александра двадцать лет, – рассказал Маск. – Он меня по-русски убеждал, что нужно решить конфликт без крови, ведь у Twitter и Facebook миллионы подписчиков, которые могут остаться без любимых соцсетей.

Разговор с Маском подтвердил и сам Лукашенко.

– Первые полчаса мы в основном матерились. Я даже удивился, откуда Илон знает столько нецензурных слов, видимо, поездки в Звёздный городок не прошли даром, – отметил белорусский лидер. – Он жаловался на Цукерберга за то, что тот не хочет соблюдать правила Twitter и пытается создать частную шарагу, не подчиняющуюся ему. Потом Илон высказал опасение, что новая соцсеть просто уничтожит Twitter. В итоге я призвал Маска решить конфликт мирно и приехать к нам в Беларусь.

По словам Лукашенко, сам Маск воздержался от приглашения, но готов купить билеты в Минск для нескольких тысяч уволенных сотрудников.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Мнение: О конце легенды… Прощай, Борис Гребенщиков?

01.07 / Мнение: Большой Стрим №64. Еще раз про мятеж – ЧЕРЕЗ 15 минут!

01.07 / Марс в прямом эфире: ЕКА ведет прямую трансляцию с Красной планеты

01.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Причуды германского экспорта

01.07 / Мнение: Швеция и НАТО: колхоз – дело добровольное

01.07 / «Скандинавская линия волос»: спорная техника окрашивания, которая имитирует выгоревшие на солнце локоны

01.07 / Женщина утверждает, что ее оплодотворила «сверхъестественная сила»

01.07 / Рупор кремлевской пропаганды: В Питере открыли памятник Хо Ши Мину

01.07 / Мнение: Нежные губы нашли своего Христа

01.07 / Астрофизики: Вселенная медленно испаряется на наших глазах!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика