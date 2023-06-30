Доктор Ярцева предостерег от молочной и мясной зависимости

Ирина Ярцева, иммунолог и терапевт, предупредила, что некоторые продукты и напитки могут стать причиной образования камней в почках. По словам специалиста, особенно склонны к этому продукты, богатые кальцием, солью и белком.

Появление камней в почках часто является следствием любви к молочным и мясным продуктам, особенно при высоком риске возникновения данной проблемы. Кальций содержится в молочных продуктах, а мясо является источником белка.

“Если есть склонность к образованию камней в почках, то эти продукты нужно употреблять как можно меньше”, – отмечает Ирина Ярцева. По словам врача, одним из самых больших факторов, наносящих вред почкам, является недостаток воды. Питьевая вода также предотвращает образование камней в почках и концентрированной мочи. Самое главное, чтобы питьевая вода не содержала слишком много кальция.

Терапевт предупредила, что чрезмерная минерализация воды также может быть фактором образования камней в почках.