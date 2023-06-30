Россияне составили топ-5 лучших видеоигр начала этого года

Опрос российских геймеров показал, что самой популярной игрой, выпущенной в первой половине 2023 года, стала Atomic Heart. Об этом “Газете.Ru” рассказали в пресс-службе XYZ School – игровой онлайн-академии, входящей в состав Ultimate Education.

Atomic Heart от Mundfish переносит игрока в параллельную реальность, где СССР является мировым лидером в робототехнике. Российские игроки признали шутер самой популярной игрой.

Японская компания Capcom создала второго победителя рейтинга – ремейк культовой игры Resident Evil 4 с видом от третьего лица. Avalanche Softwares “Hogwarts Legacy”, игра по мотивам серии игр о Гарри Поттере, заняла третье место. Diablo IV от Blizzard и Horizon Call of the Mountain от Guerrilla Games заняли 4 и 5 место с одинаковым количеством голосов.