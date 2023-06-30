Рупор кремлевской пропаганды: Запуск “Союз-2.1б” с разгонным блоком “Фрегат”

Кадры пуска ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-3 и 42 российскими и иностранными попутными малыми спутниками.

Безаварийная серия пусков начавшаяся еще при Рогозине продолжается.

Ну и кол-во спутников приятно радует. Но надо больше.

—