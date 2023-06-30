Рупор кремлевской пропаганды: Запуск “Союз-2.1б” с разгонным блоком “Фрегат”
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Кадры пуска ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-3 и 42 российскими и иностранными попутными малыми спутниками.
Безаварийная серия пусков начавшаяся еще при Рогозине продолжается.
Ну и кол-во спутников приятно радует. Но надо больше.
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Источник: Colonel Cassad
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