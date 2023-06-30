Мнение: О расколе и разделе Украины… Кто выигрывает?

Польша, она же в прошлом Речь Посполитая, прошла через четыре раздела и в итоге на полтора века исчезла с политической карты мира. Если бы не #Россия, непозволительно толерантно для «тюрьмы народов», пестовавшая польскую национальную, языковую, религиозную и культурную автономию, у поляков к XX веку вообще не оставалось бы шансов на воссоздание национального государства — перед тем, как оспаривать этот тезис, изучите процессы, параллельно проходившие в Großherzogtum Posen. #Украина же, напротив, со времени Переяславской рады и вплоть до начала XXI века то и дело прирастала землями, достававшимися порой большой русской кровью.

Однако теперь, похоже, обозначился большой, почти что цивилизационный разлом, грозящий перерасти в раскол и, возможно, в последующий раздел…

Обычная статистика показывает эту разделительную линию довольно чётко.

По данным опросов, примерно три четверти украинских семей уже непосредственно столкнулись с горькими последствиями нынешнего кризиса в виде убитого или раненого близкого родственника. Учитывая, что жертвы среди военных и гражданских соотносятся как 10 к 1 и даже как 15-20 к 1, основной вклад в эту статистику вносят действия ВСУ. Тем не менее, макрорегионы страны существенно различаются по тяжести этого скорбного бремени.

Если на Западе и в Центре страны восемь из десяти семей уже имеют убитого или раненого близкого родственника, то на Востоке — лишь две трети. А если говорить только про убитых, то на Западе получили «похоронки» две трети семей, тогда как на Востоке — около половины. Это довольно большая разница, которая говорит о том, что сейчас основное бремя потерь несёт на себе преимущественно евроориентированный Запад. С другой стороны, наиболее тяжёлый материальный ущерб в виде разрушенных зданий, повреждённой инфраструктуры, разбитых дорог и т.д. приходится на восточные регионы. И украинская #статистика не учитывает потери «по другую сторону баррикады». Там они, вероятно, не менее печальные. А если же вспомнить, с чего всё началось 10-11 лет назад, то главным бенефициаром «европейской мечты» выступает аграрный или, если угодно, агропромышленный Запад. За ключевые интересы которого сражается и приносит жертвы в первую очередь Восток

Сейчас, конечно, это всё вытеснено из массового сознания украинцев. Но потом придёт время «неудобных вопросов». Не только к власти, друг к другу тоже. Вот эта разница между «осси» и «весси» всплывёт неизбежно, чем бы нынешний #кризис ни закончился. Особенно, если он закончится не так, как ожидает сейчас большинство. Разлом пойдёт по самому больному — по душам и сердцам людей.

И какие «тектонические сдвиги» он способен вызвать в дальнейшем?

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