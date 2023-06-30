Скандалы: Дедушке на орехи

Почему американская пресса издевается над Байденом

Похоже, что действующий президент США Джозеф Байден решил сделать всё, чтобы не пойти на следующий срок, а начал он с самой больной темы американцев — расисткой шутки. На вопрос из зала чернокожей женщины, что он мог бы посоветовать, если она была бы его дочерью, которую из-за пустяка остановила полиция, он ответил: «Если бы вы были моей дочерью, вы были бы белой, и полиция бы вас не остановила».

Почему президент США путает Ирак и Украину

«Байден на этой неделе уже дважды спутал Украину с Ираком. Во вторник вечером на предвыборной конференции в Мэриленде он совершил «ту же ошибку», сказав, что собрать силы «всей Европы в наступлении на Ирак» вряд ли получится», — отмечает издание The Hill. Среди его странных свежих оговорок и восклицание «Боже, храни королеву!» — такими словами он закончил одну из своих речей.

Какие болезни Байдена обсуждают СМИ

Американская пресса начала методично разбирать заболевания главы США после того, как Сеть начали будоражить фотографии Байдена со следами от маски на лице. В Белом доме прокомментировали, что президент пользуется прибором для поддержания дыхания ночью (CPAP — режим искусственной вентиляции лёгких постоянным положительным давлением). New York Times напомнил, что президент говорил, что у него апноэ — затруднение и задержка дыхания во время сна. Но его доктор не указал на это в письмах от 2021 и 2023 годов об оценке состояния Байдена. Сделанные в 2019 году несколько операций помогли, но не устранили симптомы апноэ.

Тему подхватывает Washington Post, резюмируя, что «Байден — один из «миллионов» американцев, которые пользуются аппаратом для искусственной вентиляции лёгких во время сна». Им вторит британское издание The Telegraph, перечисляя, к чему приводит эта болячка: «Апноэ — потенциально опасное нарушение, которое при отсутствии лечения может привести к забывчивости, усталости и сонливости, а также сердечно-сосудистым заболеваниям». Не упомянуло издание лишь про возможность внезапной смерти, деликатно обойдя этот факт.

Политолог Елена Панина отмечает, что Bloomberg не просто иронизирует над главой США, завершая специализированный текст о новой 15-летней фазе роста цен на сырьё опасениями, что внезапно всё может измениться, и упоминанием президента Байдена, который использует аппарат CPAP для лечения апноэ во сне.

«Мой вам совет: если вы обнаружите, что просыпаетесь несвежим, обратитесь к врачу по поводу апноэ», — пишет колумнист издания John Authers, оставляя вместо выводов это предостережение. Похоже, Запад начал официальную кампанию против Байдена, который с каждым днём выглядит всё хуже и хуже.

Политолог-американист Малек Дудаков напоминает, что команда Байдена продолжает умалчивать, какие препараты ему постоянно вкалывают, чтобы он вёл себя поактивнее и не падал на публике. Но даже нынешние признания усиливают и так растущую обеспокоенность американцев состоянием своего президента.

Эксперт приводит данные: 68% населения уверены, что Байден не способен исполнять президентские обязанности. Даже среди демократов таковых насчитывается 43%. Этим всячески пытается воспользоваться главный оппонент Байдена на праймериз — Роберт Кеннеди. Недавно он даже в присутствии журналистов выжал штангу на грудь, показывая, что находится в идеальной физической форме.

Андрей Лапенков

Оригинал материала: “Лайф”