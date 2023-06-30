Добавлять щелочную воду в еду: доктор Божьев о том, как избавиться от закисления организма

Многих людей беспокоит вопрос относительно того, каким образом можно проводить защелачивание своего организма и что для этого нужно сделать. Доктор Божьев рассказывает о том, как правильно это сделать при помощи достаточно простых средств.

Как происходит закисление организма

Закисляемся мы при потреблении определенных продуктов питания. Все дело в том, что в нашем организме есть кислотный и щелочной буферы. Они компенсируют избыток потребления кислот и щелочей.

Однако наше питание построено таким образом, что мы потребляем преимущественно кислотообразующие продукты. Именно поэтому в течение нашей жизни мы все равно закисляем организм.

До 30-35 лет наших буферов вполне хватает, чтобы компенсировать потребление кислотообразующих продуктов. Однако в более старшем возрасте идет слишком большая нагрузка на буферы. Они больше не могут нормально выполнять свою функцию и не могут компенсировать закисление нашего организма.

Закисляют наш организм практически все продукты, в частности содержащие углеводы и белки.

Какие продукты защелачивают организм

Наш организм защелачивают преимущественно зеленые продукты. Кроме того, некоторые овощи также разлагаются в нашем организме с образованием щелочей.

С возрастом происходит очень сильное закисление организма. Это может привести к самым различным проблемам и нарушениям в организме. В частности, одной из таких проблем является ожирение.

Чтобы избавиться от этих проблем, обязательно нужно защелачиваться. Есть несколько довольно простых способов это сделать. Вот несколько таких результативных способов.

Изменить питание

Доктор Божьев рассказал о том, что додумался до того, каким именно образом можно результативно провести защелачивание своего организма. Для этого нужно просто немного подщелачивать всю потребляемую пищу. Для этого следует понемногу добавлять по 1 ч. л. щелочной воды в суп, кашу.

Однако стоит помнить о том, что подщелачивание нужно проводить понемногу. Если пища будет сильно щелочная, то она просто не сможет нормально всасываться в тонком кишечнике. Она должна быть менее щелочной, чем кровь.

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Если делать это регулярно, то закисление организма будет происходить намного медленнее, а также можно восстановить кислотно-щелочной буфер.

Для этого нужно 1 ч. л. содового раствора вылить в стакан воды и выпить или можно такой раствор добавлять в пищу. Так можно точно избежать защелачивания организма.

Применение содового раствора

После каждого потребления пищи можно держать в ротовой полости по пятнадцать минут содовый раствор. Приготовление его стандартное. Нужно смешать 1 ч. л. пищевой соды с водой.

Этот способ достаточно результативен по причине того, что у нас под языком находятся большие венозные сплетения. Когда мы создаем в ротовой полости щелочную среду, то кислые вещества из крови начинают всасываться в ротовую полость. Однако важно делать такую процедуру пошагово.

Нужно держать содовый раствор во рту всего лишь пять минут. Кислоты будут выходить из крови в ротовую полость и нейтрализовать щелочную среду.

То есть нужно сделать три подхода по пять минут. Набрать в ротовую полость содовый раствор, подержать пять минут и выплюнуть. Так сделать три раза. Желательно проводить такую процедуру при каждом потреблении пищи. Это достаточно хороший и результативный метод.

Микроклизма

Это не самый приятный способ защелачивания организма, однако многие люди часто его используют. Для этого нужно в небольшую резиновую клизму набрать содовый раствор. Затем ввести клизму в прямую кишку.

Для приготовления содового раствора нужно смешать 1 ч. л. пищевой соды с 1 ст. кипятка. Все это хорошо перемешать, чтобы вышел углекислый газ. Затем применять как обычную клизму. Вводить нужно по 30-50 мл за раз. Так делать до тех пор, пока раствор полностью не закончится.

Единственное, о чем нужно помнить, так это о том, что после того, как сделали клизму, не нужно сразу же идти в туалет. Нужно дать возможность жидкости всосаться в прямой кишке, чтобы она подействовала.

Все это довольно хорошие и результативные способы защелачивания организма. Они позволят восстановить нормальный кислотно-щелочной баланс. Это хорошие методы восстановления своего здоровья. Регулярное их использование поможет значительно улучшить самочувствие.