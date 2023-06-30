Феноменальная фата-моргана: парящие корабли над Азовским морем в Ейске

Недавно у побережья Азовского моря наблюдали необычное явление, заставившее местных жителей и туристов задуматься о своих зрительных способностях.

Фото из открытых источников

На горизонте Ейска, где встречаются вода и небо, появились призрачные образы кораблей, словно парящие в воздухе. Это феноменальное зрелище привлекло внимание журналистов RT.

Удивительный мираж

Эти плавающие в воздухе корабли — результат редкого оптического явления, называемого фата-моргана. Фата-моргана возникает в результате преломления света, когда холодный воздух находится рядом с поверхностью моря, а над ним формируется область более теплого воздуха. Это создает слоистую структуру в атмосфере, которая искажает лучи света и создает иллюзию иных предметов или образов.

Фото из открытых источников

Миражи кораблей, парящих в воздухе, вызвали восхищение и изумление у местных жителей и туристов. Очевидцы фотографировали это зрелище, получая удивительные снимки, которые быстро разлетелись по социальным сетям. Некоторые сравнивали фата-моргану с магией или мистическими явлениями.

Фата-моргана является изученным явлением, однако его появление над Азовским морем редкость, и местные жители рады, что имели возможность наблюдать такое невероятное зрелище.