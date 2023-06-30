 

Новая фотография Иосифа Пригожина стала поводом для шуток

30.06.2023, 16:33, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Популярность мужа певицы Валерии на прошлой неделе резко возросла. Кажется, такого внимания к его персоне не было уже давно. Страничку продюсера атаковали в выходные, а всему виной совпадение его фамилии с фамилией основателя ЧВК “Вагнер”. В комментариях к публикациям Иосифа Пригожина можно найти массу предложений шутливого характера и даже угрозы!

Музыкальный деятель и сам оказался в шоке от столь большого внимания со стороны публики. Он даже сделала заявление о том, что подумывает взять фамилию жены. Впрочем, сам продюсер, как оказалось, не против развлечь народ ироничными высказываниями, связанными с событиями минувших выходных.

На странице Иосифа Пригожина появилась новая фотография, которая стала поводом для новых шуток пользователей. В снимке вроде бы нет ничего забавного: музыкальный деятель снял себя рядом с женой на фоне поля во время похода. Внимание народа привлекла подпись.

“300 километров уже прошли, идем дальше”, – иронично отметил супруг певицы Валерии.

И пользователей теперь не остановить! С каждой минутой под совместным снимком звездной пары появляются все новые остроумные комментарии. У продюсера спрашивают о том, не думает ли он заняться чем-нибудь в субботу. Или просто оставляют свои забавные мысли.

“Улыбается как будто ничего и не натворил. Опять что-то задумал”, – развлекаются на страничке Иосифа Пригожина пользователи.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Сергей Собянин поздравил победителей премии Москвы в сфере архитектуры и строительства

01.07 / В каких городах больше всего апартаментов

01.07 / “Легких родов”: Блогер прокомментировал новость о беременности Собчак

01.07 / Почему Павел Прилучный выбирает одинаковых женщин

01.07 / В саду имени Баумана пройдет литературно-экологический фестиваль “Летние дни”

01.07 / В 36% новостройках Москвы потолки выше 3 м

01.07 / В ЮЗАО инвестор откроет школу или детсад по программе “1 рубль за квадратный метр в год”

01.07 / Как избавиться от изжоги в домашних условиях? Действенные методы

30.06 / В Рязанском районе после косметического ремонта открылась библиотека № 106

30.06 / В Рязанском районе появилась еще одна общедоступная парковка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика